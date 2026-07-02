Alerta del Reino Unido sobre México enciende la tensión antes del duelo de octavos de final

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió a la advertencia británica y afirmó que no existe riesgo para turistas ni aficionados

El Gobierno del Reino Unido emitió una alerta de viaje dirigida a sus ciudadanos en la que recomienda evitar desplazamientos no esenciales a varias regiones de México, en el contexto de la Copa del Mundo 2026 y a pocos días del partido de octavos de final que enfrentará a México e Inglaterra en la capital mexicana.

El documento advierte sobre riesgos de seguridad en estados como Chihuahua, Sinaloa, Tamaulipas, Zacatecas, Guanajuato, Michoacán, Jalisco, Colima, Guerrero, Chiapas y Baja California, además de señalar incidentes relacionados con aglomeraciones durante celebraciones del torneo.

Entre los puntos mencionados también se incluyen robos de teléfonos móviles en espacios públicos y posibles casos de adulteración de bebidas en eventos masivos vinculados al Mundial, lo que ha generado preocupación en torno al ambiente fuera de los estadios.

El informe británico hace referencia además a la muerte de cuatro personas durante concentraciones relacionadas con festejos futbolísticos, lo que ha intensificado el debate sobre la seguridad en las zonas de mayor afluencia de aficionados.

En ese contexto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, respondió este jueves a la alerta asegurando que el país es seguro para visitantes y turistas.

"Es seguro visitar el país, no tiene ningún problema", afirmó la mandataria durante su conferencia de prensa diaria, desde Ciudad de México.

Sin referirse directamente a la advertencia del Gobierno británico, Sheinbaum destacó que las autoridades han reforzado las medidas de organización de cara a los eventos masivos del Mundial, incluyendo la instalación de pantallas adicionales en el Paseo de la Reforma y estrategias para evitar concentraciones excesivas de personas en un mismo punto.

Las autoridades mexicanas han señalado que estas acciones buscan prevenir incidentes tras recientes fallecimientos ocurridos durante celebraciones deportivas, hechos que han generado ajustes en los dispositivos de seguridad.

La presidenta hizo además un llamado a la afición a comportarse con responsabilidad durante los festejos y transmisiones públicas del partido.

"He llamado a todos los aficionados a actuar de manera responsable, evitar excesos y disfrutar en orden", señaló. Con información de EFE

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