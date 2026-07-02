Drones, fentanilo y tráfico humano: así opera el centro de mando secreto del Mundial 2026

Mientras millones de aficionados disfrutan del Mundial 2026, un centro de operaciones oculto trabaja las 24 horas para detectar cualquier amenaza antes de que ocurra.

Detrás de cada partido del Mundial 2026 existe una gigantesca operación de seguridad que pocos conocen. Desde un centro de mando instalado en Washington D.C., decenas de especialistas trabajan todos los días para vigilar cualquier amenaza que pueda poner en riesgo el torneo.

Hay que destacar que esta red busca evitar desde drones no autorizados hasta redes de tráfico humano y el ingreso de fentanilo a territorio estadounidense. El centro de operaciones funciona en las instalaciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y reúne a representantes de distintas agencias federales.

Cada jornada comienza con una reunión de inteligencia en la que se revisan posibles riesgos para las sedes del torneo. Los especialistas monitorean las condiciones climáticas, la movilidad de millones de aficionados, las amenazas cibernéticas, el comportamiento de grupos delictivos y el espacio aéreo alrededor de los estadios.

Uno de los mayores desafíos ha sido el uso ilegal de drones. Las autoridades estadounidenses han reforzado la vigilancia aérea para detectar aeronaves no autorizadas que puedan representar un peligro para los asistentes o interferir con las transmisiones.

Más del Mundial 2026

Además, el operativo contempla acciones para combatir delitos que suelen incrementarse durante eventos masivos, como el tráfico de personas, el contrabando y el ingreso de drogas sintéticas, especialmente fentanilo. Para ello, las agencias comparten inteligencia y mantienen comunicación permanente con autoridades locales de las ciudades sede.

Debido a que el Mundial 2026 se disputa también en México y Canadá, existe un intercambio constante de información entre los tres países para fortalecer la seguridad del evento. Con lo anterior, se responde rápidamente ante cualquier situación que pudiera afectar a jugadores, aficionados o personal organizador.

Fher de Maná le responde a Liam Gallagher de Oasis tras burlarse de México: “¡Ubícate, güey!” Fher de Maná no se quedó callado y le respondió con todo a Liam Gallagher antes del México vs Inglaterra.

Aunque la mayoría de los espectadores nunca verá este centro de mando, su labor resulta fundamental para que la mayor fiesta del fútbol se desarrolle con normalidad. Mientras la atención del mundo está puesta en la cancha, un equipo de especialistas trabaja silenciosamente para garantizar que el espectáculo continúe sin contratiempos.

Etiquetas