 Fher de Maná responde a Liam Gallagher de Oasis
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Fher de Maná le responde a Liam Gallagher de Oasis tras burlarse de México: “¡Ubícate, güey!”

por Emisoras Unidas
Manáticos: el tributo sinfónico a Maná en apoyo al talento juvenil , instagram @manaoficial
Manáticos: el tributo sinfónico a Maná en apoyo al talento juvenil / FOTO: instagram @manaoficial

Fher de Maná no se quedó callado y le respondió con todo a Liam Gallagher antes del México vs Inglaterra.

Sin lugar a duda, el esperado duelo entre México e Inglaterra ya comenzó a jugarse fuera de la cancha.  A solo unos días del partido de octavos de final de la justa futbolera, el vocalista de Maná, Fher Olvera, respondió con contundencia al cantante británico Liam Gallagher.

Y es que el vocalista de Oasis aseguró que la selección inglesa vencería al Tricolor con un marcador de 5-0. Todo comenzó cuando el exintegrante de Oasis publicó en su cuenta de X un mensaje en el que pronosticó una goleada de Inglaterra sobre México. La declaración rápidamente se volvió viral entre los aficionados de ambos países y provocó miles de reacciones en redes sociales.

Sin quedarse callado, Fher Olvera publicó un video en las redes oficiales de Maná para responder al músico británico.  Con la bandera de México de fondo y en tono relajado, el cantante expresó: "¿5-0? ¡Ubícate, güey! Cálmate. Nos vemos el domingo a ver cómo nos va".  El mensaje fue recibido con entusiasmo por miles de seguidores mexicanos, quienes celebraron que el intérprete defendiera al Tricolor antes del importante compromiso.

Las declaraciones de ambos artistas encendieron todavía más el ambiente previo al encuentro.

Más del vocalista de Maná

En redes sociales comenzaron a aparecer memes, bromas y comparaciones entre Oasis y Maná, mientras los aficionados debatían sobre cuál selección terminará imponiéndose en uno de los partidos más esperados de los octavos de final. El enfrentamiento entre México e Inglaterra se disputará este domingo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México, donde ambos equipos buscarán un boleto a los cuartos de final.

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La presencia de Cristiano Ronaldo convirtió Toronto en una fiesta, con cientos de aficionados esperando verlo antes del duelo de Portugal en la justa futbolera.

La Selección Mexicana llega motivada después de vencer 2-0 a Ecuador en la ronda anterior, mientras que Inglaterra consiguió su clasificación tras derrotar por 2-1 a la República Democrática del Congo con un doblete de Harry Kane. Además del choque futbolístico, el partido estará rodeado de una gran carga emocional e histórica.

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