¡Furor en Toronto! CR7 provocó la locura en el hotel y esta fue su inesperada reacción

La presencia de Cristiano Ronaldo convirtió Toronto en una fiesta, con cientos de aficionados esperando verlo antes del duelo de Portugal en la justa futbolera.

La llegada de Cristiano Ronaldo a Toronto convirtió las calles de la ciudad canadiense en una auténtica fiesta. Cientos de aficionados se congregaron para intentar ver de cerca al astro portugués, quien acaparó todas las miradas antes del decisivo compromiso de Portugal en la gran justa futbolera.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Desde su aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Pearson, la presencia del cinco veces ganador del Balón de Oro revolucionó a la afición. Decenas de seguidores esperaron durante horas para darle la bienvenida, mientras otros siguieron el recorrido del autobús de la selección portuguesa hasta el hotel de concentración.

La emoción no terminó ahí. Más tarde, el equipo dirigido por Roberto Martínez se trasladó a Centennial Park para realizar su último entrenamiento antes del enfrentamiento contra Croacia. En el lugar, cientos de aficionados volvieron a reunirse con la esperanza de conseguir una fotografía, un saludo o simplemente ver de cerca a su máxima figura.

La fiebre por Cristiano Ronaldo también se hizo sentir en las inmediaciones del hotel donde se hospeda la selección. Durante varias horas, los seguidores corearon el nombre del delantero portugués, creando un ambiente que reflejó el enorme cariño que despierta el capitán luso alrededor del mundo.

Más de la emoción que provocó Cristiano Ronaldo

La emoción alcanzó su punto máximo cuando Cristiano Ronaldo salió al balcón del hotel donde se hospeda la selección portuguesa para saludar a los cientos de seguidores que lo esperaban desde tempranas horas. El delantero respondió con sonrisas y gestos de agradecimiento, provocando una ovación entre los presentes, quienes no dejaron de corear su nombre y capturar el momento con sus teléfonos celulares.

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El breve gesto fue suficiente para desatar una nueva ola de entusiasmo entre los aficionados, que celebraron haber visto de cerca a su ídolo. Este fenómeno tiene una explicación especial en Toronto. La ciudad alberga una de las comunidades portuguesas más importantes de Norteamérica, con cerca de 140 mil personas de ascendencia portuguesa.

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