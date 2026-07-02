¡Ni Messi se salvó! Fue sometido a estricto control de seguridad en Estados Unidos

Lionel Messi fue sometido a un estricto control de seguridad apenas aterrizó en Miami y las imágenes rápidamente se volvieron virales.

El nombre de Lionel Messi volvió a acaparar la atención en el Mundial 2026, aunque esta vez no fue por una jugada dentro del campo. El capitán de la selección de Argentina fue sometido a un exhaustivo control de seguridad tras arribar a Miami.

Con lo anterior demostró que ni siquiera una de las máximas figuras del deporte está exenta de cumplir con los protocolos establecidos para el torneo. El procedimiento ocurrió directamente sobre la pista de aterrizaje, donde las autoridades estadounidenses realizaron las inspecciones correspondientes a todos los integrantes de la delegación argentina.

Messi esperó pacientemente mientras agentes revisaban tanto su documentación como su equipaje, en un operativo que busca garantizar la seguridad durante el Mundial que organizan Estados Unidos, México y Canadá. Las imágenes del momento no tardaron en difundirse en redes sociales, donde miles de aficionados destacaron la actitud del ocho veces ganador del Balón de Oro, quien en ningún momento mostró incomodidad y siguió cada indicación de los oficiales.

El estricto protocolo forma parte de las medidas implementadas por las autoridades estadounidenses debido a la magnitud del evento, considerado uno de los más importantes del planeta. Todas las selecciones participantes deben cumplir con los mismos procedimientos de ingreso, sin importar el prestigio o la popularidad de sus futbolistas.

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Mientras tanto, Argentina ya concentra toda su atención en el próximo desafío del Mundial 2026. La Albiceleste se enfrentará a Cabo Verde este 3 de julio en los dieciseisavos de final, un compromiso en el que los dirigidos por Lionel Scaloni buscarán mantener vivo el sueño de defender el título obtenido en Catar 2022.

La hermana de Haaland que tiene la misma estatura que él que se está robando las miradas Una simple fotografía familiar bastó para desatar una ola de comentarios en redes sociales.

El encuentro genera gran expectativa, especialmente por el buen desempeño que ha mostrado la sorprendente selección africana durante el torneo. Messi llegará al compromiso como el principal referente del combinado argentino, que continúa siendo uno de los grandes favoritos para levantar nuevamente el trofeo.

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