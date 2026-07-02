¡Colombia, responde! Chamán pide por clasificación de los “Cafeteros”

Según se explica, buscan contrarrestar al brujo famoso de Ghana.

Decenas de aficionados colombianos acompañados de un presunto chamán subieron este jueves al cerro de Monserrate, en Bogotá, para pedir por la clasificación de la selección a los octavos de final del Mundial 2026 y, según dijeron, "contrarrestar" los supuestos rituales del brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam.

La caminata, convocada en redes sociales, reunió a hinchas vestidos con la camiseta de la selección, quienes recorrieron desde primeras horas del día los 1.605 escalones que conducen al santuario.

En la cima, un colombiano que se presentó como supuesto chamán, vestido con pieles, un sombrero vueltiao y una maraca, encabezó una oración para pedir protección para la "Tricolor".

Jueves de alto voltaje en el Mundial 2026: Yamal, Cristiano Ronaldo y Modric buscan avanzar en una jornada clave La jornada del jueves 2 de julio ofrece tres atractivos cruces de la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Figuras como Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y Luka Modric acaparan la atención.

Mundial 2026: Piden alejamiento de la serpiente

"Con el poder de la fiebre amarilla, lo declaro hoy aquí ante el señor caído de Monserrate. Amén, amén y amén. Aleja las víboras, aleja la serpiente, la víbora cascabel; aléjala de la selección Colombia porque hoy, mañana y siempre estamos acá con la Tricolor. Amarillo, azul y rojo, así se viste mi corazón", proclamó ante la prensa.

A comienzos del Mundial, Ghana venció por 1-0 a Panamá y, antes de enfrentarse a Inglaterra, el brujo Nana Kwaku Bonsam aseguró ante la prensa que había "maldecido" al delantero Harry Kane para impedir que anotara.

El encuentro terminó con un empate sin goles, lo que hizo que sus declaraciones se viralizaran en redes sociales y el brujo ghanés se convirtiera en uno de los personajes más polémicos del Mundial.

En Colombia, la presencia de chamanes o líderes espirituales en actos públicos no es algo nuevo. En varias ocasiones han sido convocados para realizar rituales destinados presuntamente a evitar la lluvia durante conciertos y ceremonias oficiales, como ocurrió antes de la posesión presidencial de Juan Manuel Santos en 2010.

Colombia jugará este viernes a las 19:30 horas de Guatemala ante la selección de Ghana por el último boleto a octavos de final de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual se celebra en Estados Unidos, México y Canadá.

#OPINE ?‍♂️ Un chamán de apellido Sparrow subió con un grupo de personas a Monserrate para hacer un ritual que contrarresta los hechizos del brujo de la selección de Ghana y asegurar la victoria de la Selección Colombia el próximo 3JUL en en el Arrowhead Stadium, de Kansas City. pic.twitter.com/QXlFoMNuyf — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 2, 2026

*Información EFE.

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