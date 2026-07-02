Jueves de alto voltaje en el Mundial 2026: Yamal, Cristiano Ronaldo y Modric buscan avanzar en una jornada clave

La jornada del jueves 2 de julio ofrece tres atractivos cruces de la fase de eliminación directa del Mundial 2026. Figuras como Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo y Luka Modric acaparan la atención.

El Mundial 2026 vivirá este jueves 2 de julio una de sus jornadas más atractivas con tres encuentros de eliminación directa que prometen emociones de principio a fin. España, Portugal, Croacia, Austria, Suiza y Argelia saldrán al campo con un solo objetivo: seguir con vida en el torneo y acercarse a las instancias decisivas.

El primer duelo enfrentará a España y Austria (13 horas, de Guatemala). La selección española llega como una de las candidatas al título gracias a un fútbol dinámico y ofensivo que ha tenido como una de sus grandes figuras a Lamine Yamal.

El joven atacante ha confirmado su enorme talento durante el Mundial y buscará liderar a la Roja en un partido en el que los austriacos intentarán dar la sorpresa con un planteamiento disciplinado y un juego de alta intensidad.

Más tarde (17 horas, de Guatemala) será el turno de Portugal y Croacia, probablemente el enfrentamiento más esperado del día. Los portugueses confían en la experiencia de Cristiano Ronaldo, quien continúa siendo el gran referente de su selección y aspira a seguir ampliando su legado en los Mundiales.

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles contra Uzbekistán en el Mundial 2026 - EFE

Del otro lado estará Luka Modric, el capitán croata y uno de los mediocampistas más destacados de la última década, decidido a guiar a su equipo hacia una nueva actuación histórica.

La jornada concluirá, a las 21 horas (de Guatemala) con el compromiso entre Suiza y Argelia. Aunque no cuenta con el mismo impacto mediático de los otros dos encuentros, el choque enfrenta a dos selecciones que han demostrado orden, intensidad y capacidad para competir contra cualquier rival.

Suiza buscará imponer su experiencia internacional, mientras que Argelia intentará mantener el nivel que la ha llevado a convertirse en una de las revelaciones del Mundial 2026.

Celebración de Suiza ante Canadá - Agencia EFE

Con tres partidos de alto nivel y varias estrellas sobre el terreno de juego, el jueves promete ser una fecha decisiva en el Mundial 2026. Cada encuentro representa una oportunidad para seguir soñando con el título, pero también el riesgo de despedirse de la máxima cita del futbol mundial.

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