Cristiano Ronaldo tuvo un detalle que nadie esperaba antes de dejar Palm Beach

El capitán de Portugal se detuvo para saludar y estrechar la mano de los oficiales que resguardaron la concentración de su selección en Palm Beach antes de viajar a Toronto, donde enfrentará a Croacia en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo volvió a acaparar la atención durante el Mundial 2026, aunque esta vez no fue por un gol o una actuación dentro del campo. El delantero portugués protagonizó un gesto que rápidamente se hizo viral en redes sociales al despedirse del personal de seguridad que acompañó a la selección de Portugal durante su concentración en Palm Beach, Florida.

En un video compartido en distintas plataformas, se observa al capitán luso descender del autobús para estrechar la mano de varios oficiales que custodiaban el campamento de la selección. Cristiano Ronaldo saludó uno por uno a los agentes e intercambió unas breves palabras antes de abordar nuevamente el vehículo y continuar con el traslado del equipo.

La escena ocurrió el miércoles, día en que la expedición portuguesa dejó definitivamente Palm Beach, ciudad que fue su sede de concentración desde el 12 de junio.

Desde allí, el equipo dirigido por Roberto Martínez viajó a Toronto, Canadá, donde este jueves afrontará un exigente duelo frente a Croacia por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

Además, en caso de avanzar en el torneo, los siguientes compromisos de Portugal también se disputarían en ciudades de la costa este de Norteamérica, por lo que el conjunto luso puso fin a su estancia en Florida tras casi tres semanas de preparación y competencia.

El gesto de Cristiano Ronaldo no pasó desapercibido entre los aficionados. Miles de usuarios destacaron el reconocimiento del atacante hacia quienes formaron parte del operativo de seguridad durante la permanencia del equipo en Palm Beach.

Aunque muchas publicaciones calificaron la acción como una muestra de humildad, esa valoración corresponde a opiniones expresadas por los internautas.

Con la atención ahora centrada en Croacia, Portugal buscará dar un paso más hacia el título mundial. Cristiano Ronaldo volverá a liderar a una selección que aspira a mantenerse entre las candidatas, mientras un sencillo gesto fuera del terreno de juego también ha conquistado a los aficionados.

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