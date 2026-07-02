 Lo que Cuti Romero llevó en su mochila que hizo reír a Messi
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VIDEO. El insólito objeto que llevaba “Cuti” Romero en su mochila y desató las carcajadas de Messi en el aeropuerto

por Amilcar Avila
Messi pasa por el chequeo de seguridad antes de abordar a Miami, donde Argentina jugará contra Cabo Verde el viernes, 3 de julio de 2026, Redes
Messi pasa por el chequeo de seguridad antes de abordar a Miami, donde Argentina jugará contra Cabo Verde el viernes, 3 de julio de 2026 / FOTO: Redes

La selección de Argentina pasó por un control de seguridad antes de viajar de Kansas a Miami y un inesperado hallazgo en la mochila del defensor se convirtió en uno de los momentos virales del Mundial 2026.

La selección de Argentina protagonizó un momento tan inesperado como divertido antes de viajar a Miami para disputar los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde. Durante el control de seguridad en el aeropuerto de Kansas, todos los integrantes de la delegación, incluido Lionel Messi, debieron someterse a la revisión de rutina.

El episodio que rápidamente se volvió viral ocurrió cuando el equipaje del defensor Cristian "Cuti" Romero llamó la atención del personal de seguridad. Tras pasar la mochila por el escáner, los agentes decidieron inspeccionarla y encontraron un encendedor de cocina de gran tamaño, un objeto que sorprendió a quienes presenciaban la escena.

La reacción de Messi no pasó desapercibida. El capitán argentino observó el momento y no pudo contener la risa al ver lo que sacaban de la mochila de su compañero. 

El video también generó una ola de reacciones entre los aficionados, quienes destacaron la naturalidad de los futbolistas fuera del terreno de juego. Muchos usuarios comentaron la expresión de sorpresa de Romero cuando revisaban su mochila y la divertida reacción de Messi, mientras otros aprovecharon para bromear sobre el curioso objeto encontrado.

En pocas horas, el clip acumuló miles de reproducciones y se convirtió en uno de los contenidos más compartidos relacionados con la Albiceleste en la previa de su compromiso mundialista.

Más allá de la anécdota, el video dejó en evidencia el buen ambiente que se vive dentro del plantel dirigido por Lionel Scaloni en un momento decisivo del torneo

Tras completar el viaje sin contratiempos, la delegación argentina ya se encuentra en Miami, donde terminará de preparar el duelo frente a Cabo Verde, correspondiente a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

El cuerpo técnico de Lionel Scaloni tiene previsto realizar los últimos ajustes antes de un encuentro en el que la Albiceleste buscará dar otro paso en la defensa del título y mantener vivas sus aspiraciones de conquistar una nueva Copa del Mundo.

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