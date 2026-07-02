De Paul se rinde ante Messi: “Ser amigo de Leo me llena de orgullo”

Rodrigo De Paul recordó que vestir la camiseta de la Argentina es un privilegio y llamó a disfrutar de Lionel Messi mientras siga en la selección.

La selección de Argentina ya tiene la mira puesta en el decisivo partido frente a Cabo Verde, pero en la previa fue Rodrigo De Paul quien acaparó los reflectores con un mensaje dedicado a Lionel Messi, al asegurar que el país debe disfrutar cada momento del capitán en lo que podría ser su última participación en una Copa del Mundo.

Durante la conferencia de prensa previa al encuentro en el Hard Rock Stadium de Miami, el volante afirmó que no tiene sentido pensar en cuántos partidos le quedan al astro rosarino con la Albiceleste.

"Uno les da mucho más valor a las cosas cuando no las tiene. Para mí lo importante es disfrutar de él todos los días, que lo puedan hacer todos los argentinos", expresó De Paul, quien ha sido uno de los futbolistas más cercanos a Messi dentro del combinado nacional.

Sobre el compromiso frente a Cabo Verde, el mediocampista descartó cualquier exceso de confianza, pese a que el conjunto africano no figuraba entre los principales favoritos para avanzar desde el grupo.

"Es futbol y podía suceder. Sería un error pensar más allá del partido de mañana", señaló el jugador argentino, quien destacó el rendimiento mostrado por Cabo Verde durante la fase de grupos.

De Paul también dejó un mensaje muy personal sobre la relación que mantiene con Messi y el significado que tiene vestir la camiseta albiceleste.

"Representa un montón para mí ser amigo de Leo. Me considero un afortunado de estar ahí, de compartir momentos con él y eso me da mucho orgullo", confesó.

Además, aprovechó para enviar un mensaje a las nuevas generaciones del plantel. "Quiero transmitirles a los más jóvenes que cada vez que nos ponemos esta camiseta puede ser la última vez y depende solo de nosotros que no lo sea. La única manera que encontré en estos nueve años para seguir vistiéndola es que nunca quiero que se termine y dejaré hasta lo último que tengo para que no suceda", afirmó.

Argentina buscará este viernes sellar su clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 con la convicción, según De Paul, de no guardarse nada y seguir disfrutando del liderazgo de Messi mientras siga defendiendo la camiseta de la Albiceleste.

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