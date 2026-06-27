Argentina y su “asado mundialista”: llevó 500 kilos de carne para el Mundial 2026

La selección de Argentina repite su tradición gastronómica y traslada cortes de carne al país anfitrión para mantener sus hábitos alimenticios durante la Copa del Mundo.

La selección de Argentina volvió a llamar la atención en el Mundial 2026 no solo por lo futbolístico, sino también por una de sus costumbres más particulares fuera de la cancha: el asado.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni llevó más de 500 kilos de carne argentina a su concentración en Estados Unidos, una logística pensada para mantener la dieta habitual del plantel durante toda la competencia, según reportes de la prensa especializada.

La delegación instaló su base en el Origin Hotel, en Kansas City, Estados Unidos, donde se organizó el traslado de distintos cortes premium como bife ancho, asado de tira, entraña y vacío, todos fundamentales en la alimentación del equipo.

La medida no es nueva dentro del entorno de la Albiceleste. En ediciones anteriores de la Copa del Mundo, el cuerpo técnico ya había priorizado mantener la identidad gastronómica del grupo, considerando el asado como parte del proceso de convivencia y unión del plantel.

El Dibu Martínez en uno de los asados durante el Mundial 2026 - Captura

En el Mundial de Catar 2022, esta dinámica fue incluso destacada por el propio cuerpo técnico como un factor de cohesión dentro del vestuario, algo que ahora se replica en la edición 2026.

La logística responde también a un plan nutricional específico, en el que el staff busca controlar la calidad de los alimentos que consumen los jugadores, especialmente en un torneo de alta exigencia física y con calendarios ajustados.

Más allá del aspecto deportivo, la imagen de una selección trasladando cientos de kilos de carne volvió a generar repercusión en redes sociales y medios internacionales, convirtiéndose en una de las curiosidades del torneo.

Argentina, mientras tanto, combina su ambición deportiva con una costumbre cultural que ya forma parte de su identidad dentro y fuera del campo.

Argentina llevó 500 kilos de carne por el Mundial 2026 - Captura

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