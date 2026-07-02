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El meme de “Mbappé dictador” llegó al vestuario de Francia

por Christoper Chang
Celebración de Francia ante Suecia en el Mundial 2026 - EFE
Celebración de Francia ante Suecia en el Mundial 2026 / FOTO: Agencia EFE

El popular meme de “Mbappé dictador” sigue creciendo y ahora llegó hasta la interna de Francia, donde el delantero respondió con sonrisas a un comentario de Dembélé.

El ambiente dentro de la concentración de la selección de Francia sigue siendo uno de los aspectos más destacados de un equipo que avanza con autoridad en la Copa del Mundo. Tras su contundente victoria sobre Suecia, el conjunto dirigido por Didier Deschamps confirmó por qué es considerado uno de los principales favoritos al título. Más allá del talento de futbolistas como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola, Désiré Doué y Rayan Cherki, la buena convivencia en el vestuario también ha llamado la atención.

Precisamente, una de las escenas más comentadas en redes sociales surgió durante un video compartido por la selección francesa. Mientras los jugadores viajaban en el avión, Dembélé se dirigió a Mbappé llamándolo "Mobutu", en una clara referencia a Joseph-Désiré Mobutu, quien gobernó el entonces Zaire durante más de tres décadas. El momento fue interpretado por muchos aficionados como una alusión al conocido meme de "Mbappé dictador", una broma que ha circulado con fuerza en internet durante los últimos meses.

Mbappé se toma con humor sus memes

El origen de este fenómeno viral no está relacionado con hechos reales, sino con el humor característico de las redes sociales. Diversos usuarios comenzaron a representar a Mbappé con uniformes militares o imágenes inspiradas en mandatarios autoritarios, exagerando en tono satírico la influencia y el protagonismo que el delantero tendría dentro del fútbol francés. Incluso, en algunos partidos se han visto aficionados portando pancartas y montajes alusivos al meme, siempre dentro de un contexto humorístico.

Lejos de generar polémica, el episodio parece reflejar el buen ambiente que existe en la plantilla francesa. Mbappé ha demostrado tomarse estas bromas con naturalidad, mientras sus compañeros continúan compartiendo momentos de camaradería tanto dentro como fuera del terreno de juego. Con una selección repleta de talento y un grupo unido, Francia buscará prolongar su gran momento en la competición y acercarse a un nuevo título mundial.

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Kylian Mbappé y el video viral de
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