Figura de la selección argentina cambiará de club tras el Mundial

Javier Pastore, agente del jugador, aseguró que ya evalúan opciones para un cambio de equipo, abriendo la puerta a uno de los movimientos más llamativos del mercado.

A pesar de que el Mundial concentra la atención de millones de aficionados, el mercado de fichajes continúa generando titulares. En las últimas horas, uno de los nombres que más ha dado de qué hablar es el del mediocampista argentino Enzo Fernández, quien actualmente se encuentra concentrado con la selección de Argentina. Todo apunta a que su etapa en el Chelsea podría llegar a su fin una vez concluya la competición internacional.

Las especulaciones cobraron fuerza después de que su representante, el exfutbolista Javier Pastore, reconociera públicamente que están analizando alternativas para cambiar de equipo. "Estamos evaluando opciones para que se vaya del Chelsea. ¿Le gusta Madrid a Enzo? ¿A quién no?. Ni siquiera jugué allí, pero ahora vivo allí", declaró Pastore al ser consultado sobre el supuesto interés del Real Madrid en hacerse con los servicios del volante argentino.

Enzo Fernández se concentra en el Mundial con Argentina

El posible vínculo entre Enzo Fernández y el conjunto merengue no es un tema nuevo. En distintas ocasiones, el futbolista ha sido relacionado con el club español e incluso algunos de sus gestos hacia la institución despertaron comentarios durante la temporada pasada. De hecho, una de esas situaciones terminó provocándole una sanción disciplinaria por parte del Chelsea en la recta final de la campaña.

Otro factor que alimenta los rumores es la presencia de José Mourinho, quien habría regresado al banquillo del Real Madrid para la nueva temporada y tendría al internacional argentino entre los jugadores de su interés para reforzar el centro del campo. Aunque por el momento no existe un acuerdo oficial entre las partes, se espera que en las próximas semanas surjan nuevas informaciones sobre un posible traspaso que podría convertirse en uno de los movimientos más importantes del mercado.

Enzo Fernández de Argentina pateando un balón el pasado 1 de junio, durante el primer entrenamiento de la Selección Argentina en Kansas City - AFA

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