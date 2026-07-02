Gelson Fernandes elogia a Cabo Verde: “Es un modelo a seguir”

El exinternacional suizo-caboverdiano destacó el impacto del proyecto de desarrollo del futbol en el país africano, que avanzó invicto a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en su debut.

El exfutbolista suizo-caboverdiano Gelson Fernandes afirmó que Cabo Verde se ha convertido en un "modelo a seguir" para otras selecciones africanas, tras la histórica clasificación del combinado insular a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en su primera participación en el torneo.

En declaraciones difundidas por la FIFA, Fernandes destacó que el logro cobra aún más valor al haberse producido en un grupo con selecciones de gran peso como España y Uruguay, ambos campeones del mundo, además de Arabia Saudí. Cabo Verde avanzó invicto y se convirtió en el país más pequeño en alcanzar la fase eliminatoria de una Copa del Mundo.

"El futbol en Cabo Verde es un verdadero modelo a seguir, dadas las dificultades que ha enfrentado y los desafíos naturales de organizar el deporte en un archipiélago, desde la logística hasta la infraestructura", señaló Fernandes, actual director regional para África de la FIFA.

El exjugador recordó además que el país, compuesto por diez islas y con una población cercana al medio millón de habitantes, ha tenido que superar importantes limitaciones económicas y estructurales para desarrollar su fútbol. La liga local es de carácter amateur y su calendario es reducido, lo que contrasta con el éxito internacional reciente de su selección.

Fernandes explicó que el avance de Cabo Verde es fruto de un trabajo sostenido de la FIFA en la región, con múltiples proyectos de infraestructura, formación y desarrollo técnico. Según detalló, se han impulsado 17 iniciativas que incluyen la construcción y renovación de estadios, así como programas de capacitación para entrenadores y árbitros.

También valoró el impacto simbólico de estos logros en la identidad de los jugadores nacidos en el extranjero y su vínculo con sus países de origen, algo que, según dijo, fortalece el sentido de pertenencia y orgullo nacional.

Cabo Verde, que ahora se prepara para enfrentar a Argentina en los dieciseisavos de final, continúa escribiendo una de las historias más sorprendentes de este Mundial 2026, en el que ya ha superado todas las expectativas en su debut absoluto en la competición. Con información de EFE

Once titular de Cabo Verde ante Arabia Saudita - Agencia EFE

Etiquetas