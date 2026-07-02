 Lamine Yamal y su cadena de Batman en el Mundial 2026
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Lamine Yamal y la lujosa cadena que acaparó miradas en el España vs. Austria

por Oscar Coronado
Lamine Yamal y su pieza de oro durante el Mundial 2026
Lamine Yamal y su pieza de oro durante el Mundial 2026 / FOTO: EFE

Conoce más sobre la pieza de oro que portó el futbolista español este día en Estados Unidos.

En la previa del partido mundialista entre España vs. Austria, el jugador español Lamine Yamal acaparó la atención al llegar al SoFi Stadium de Inglewood, Los Ángeles, California, Estados Unidos. Además de su elegante forma de vestir, con el uniforme oficial de los ibéricos, el futbolista de "La Roja" tenía un detalle que no pasó desapercibido: Una cadena de oro con la imagen de Batman y su ya icónica marca, la 304.

La estrella del Barcelona acaparó todas las miradas con su look previo al partido ya que lució una llamativa cadena de diamantes con un colgante personalizado con la imagen de Batman.

La pieza, elaborada en diamantes naturales y oro de 18 quilates, lleva el número 304, un homenaje a Rocafonda, el barrio donde creció.

En el reverso del colgante aparece una cita que dice: "No es quién soy por dentro, sino lo que hago lo que me define".

España no da opciones a Austria y clasifica con autoridad a octavos

La Roja fue ampliamente superior a Austria, ganó 3-0 en Los Ángeles y avanzó a los octavos de final, donde espera al vencedor del duelo entre Portugal y Croacia.

Detalles técnicos de la pieza de oro

Dije principal: Representa la icónica silueta o insignia de Batman, elaborada con incrustaciones de diamantes de alta calidad.

Cadena: Utiliza un diseño de cadena tipo "cubana" gruesa, también engastada con piedras preciosas.

Materiales: Combina oro blanco o platino con una alta concentración de pavé de diamantes, un estilo de engaste que maximiza el brillo de la pieza.

Origen: Al tratarse de una creación exclusiva, se cree que fue un encargo especial para el jugador español, alejado de las piezas de serie.

Lamine Yamal, MVP del partido, pero sin gol

Mikel Oyarzabal, doble goleador, y Lamine Yamal, activo, desbordante e imparable por momentos para Austria, lideraron el partido incontestable de la selección española, que rindió a un nivel muy alto como colectivo y por individualidades, rumbo a los octavos de final del Mundial 2026, con su encuentro más completo hasta la fecha en esta edición del torneo.

Lamine Yamal (9): Todas las miradas estaban puestas en su figura. Cumplió la expectativa. Encendido, con ganas, ya completamente recuperado, fresco, con cambios de velocidad, atrevido frente a Laimer y la cobertura de Sabitzer, fue desbordante. Dispuso de dos ocasiones en la primera parte. Un elemento decisivo de nuevo para España. Fue sustituido por Gavi en el minuto 86. Le faltó el gol.

Foto embed
Lamine Yamal, seleccionado de España - EFE

*Información EFE y Marca. 

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