EN VIVO. Minuto a minuto del España vs. Austria

Sigue todas las incidencias del España vs. Austria en actividad de los dieciseisavos de final.

España y Austria se enfrentan este jueves en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo europeo que se disputará en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium, Inglewood, California, Estados Unidos). La Roja llega como una de las grandes favoritas tras liderar el Grupo H de forma invicta: empató sin goles ante Cabo Verde y luego goleó a Arabia Saudita (4-0) y venció a Uruguay (1-0), demostrando solidez defensiva y un ataque dinámico liderado por figuras como Lamine Yamal y Rodri. Por su parte, Austria accede como segundo clasificado del Grupo J, tras una fase de grupos competitiva que le permitió superar la barrera eliminatoria por primera vez en mucho tiempo.

El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Portugal y Croacia, partido que se llevará a cabo este mismo jueves pero más tarde. España buscará romper su sequía reciente en fases eliminatorias de Mundiales con su habitual posesión y calidad técnica, mientras que Austria intentará dar la sorpresa con su organización táctica y contraataques rápidos. Un cruce atractivo que definirá qué equipo europeo sigue soñando con el título en este Mundial expandido.

Minuto a minuto del España vs. Austria

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals Spain Sistema: 4-2-3-1 Minuto: 90+' 3 - 0 Actualizar marcador Austria Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Glenn Nyberg, Sweden Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 36' Gol de M. Oyarzabal. Spain deja el marcador 1 - 0 46' Cambio en Austria: N. Seiwald por C. Chukwuemeka 46' Cambio en Austria: X. Schlager por F. Grillitsch 60' Cambio en Austria: M. Gregoritsch por M. Arnautovic 60' Cambio en Austria: R. Schmid por S. Kalajdzic 66' Gol de P. Porro. Spain deja el marcador 2 - 0 71' Cambio en Spain: A. Baena por F. Torres 71' Cambio en Spain: D. Olmo por M. Merino 83' S. Posch ve tarjeta amarilla 85' Cambio en Spain: Lamine Yamal por Gavi 85' Cambio en Austria: S. Posch por A. Prass 89' Gol de M. Oyarzabal. Spain deja el marcador 3 - 0 Goles 36' M. Oyarzabal (1 - 0)

66' P. Porro (2 - 0)

89' M. Oyarzabal (3 - 0) Tarjetas 83' S. Posch - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Spain 27/06 Uruguay 0 - 1 Spain

World Cup | Finalizado

21/06 Spain 4 - 0 Saudi Arabia

World Cup | Finalizado

15/06 Spain 0 - 0 Cape Verde

World Cup | Finalizado

09/06 Peru 1 - 3 Spain

Friendlies | Finalizado

04/06 Spain 1 - 1 Iraq

Friendlies | Finalizado Últimos de Austria 28/06 Algeria 3 - 3 Austria

World Cup | Finalizado

22/06 Argentina 2 - 0 Austria

World Cup | Finalizado

17/06 Austria 3 - 1 Jordan

World Cup | Finalizado

01/06 Austria 1 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

31/03 Austria 1 - 0 South Korea

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Spain Austria 9 Tiros de esquina 0 15 Saques de banda 6 18 Tiros libres 10 7 Saques de meta 7 0 Penal 0 3 Cambio 5 120 Ataques 55 78 Ataques peligrosos 20 10 Remates al arco 0 12 Remates desviados 5 66% Posesión 34% 22 Remates totales 5 10 Remates a puerta 0 5 Remates fuera 4 7 Remates bloqueados 1 14 Remates dentro del área 4 8 Remates fuera del área 1 8 Faltas 13 2 Fuera de juego 5 0 Tarjetas amarillas 1 0 Atajadas 6 598 Pases totales 305 543 Pases precisos 247 Alineaciones Spain Spain Unai Simón

Pedro Porro

Pau Cubarsí

Aymeric Laporte

Marc Cucurella

Rodri

Pedri

Lamine Yamal

Dani Olmo

Alex Baena

Mikel Oyarzabal Austria Austria Alexander Schlager

Stefan Posch

Kevin Danso

David Alaba

Konrad Laimer

Nicolas Seiwald

Xaver Schlager

Romano Schmid

Paul Wanner

Marcel Sabitzer

Michael Gregoritsch

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