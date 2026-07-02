 Resultado España vs .Austria - 16avos final Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
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SIMAN
En Vivo
03 Spain Spain Austria Austria 00
90:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
90+
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del España vs. Austria

por Christoper Chang
España vs. Austria - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
España vs. Austria - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del España vs. Austria en actividad de los dieciseisavos de final.

España y Austria se enfrentan este jueves en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo europeo que se disputará en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium, Inglewood, California, Estados Unidos). La Roja llega como una de las grandes favoritas tras liderar el Grupo H de forma invicta: empató sin goles ante Cabo Verde y luego goleó a Arabia Saudita (4-0) y venció a Uruguay (1-0), demostrando solidez defensiva y un ataque dinámico liderado por figuras como Lamine Yamal y Rodri. Por su parte, Austria accede como segundo clasificado del Grupo J, tras una fase de grupos competitiva que le permitió superar la barrera eliminatoria por primera vez en mucho tiempo.

El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Portugal y Croacia, partido que se llevará a cabo este mismo jueves pero más tarde. España buscará romper su sequía reciente en fases eliminatorias de Mundiales con su habitual posesión y calidad técnica, mientras que Austria intentará dar la sorpresa con su organización táctica y contraataques rápidos. Un cruce atractivo que definirá qué equipo europeo sigue soñando con el título en este Mundial expandido.

Minuto a minuto del España vs. Austria

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
Spain
Sistema: 4-2-3-1
Minuto: 90+'
3 - 0
02/07/2026 - 13:00
Actualizar marcador
Austria
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Glenn Nyberg, Sweden
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

36'
goal
Gol de M. Oyarzabal. Spain deja el marcador 1 - 0
46'
cambio
Cambio en Austria: N. Seiwald por C. Chukwuemeka
46'
cambio
Cambio en Austria: X. Schlager por F. Grillitsch
60'
cambio
Cambio en Austria: M. Gregoritsch por M. Arnautovic
60'
cambio
Cambio en Austria: R. Schmid por S. Kalajdzic
66'
goal
Gol de P. Porro. Spain deja el marcador 2 - 0
71'
cambio
Cambio en Spain: A. Baena por F. Torres
71'
cambio
Cambio en Spain: D. Olmo por M. Merino
83'
card
S. Posch ve tarjeta amarilla
85'
cambio
Cambio en Spain: Lamine Yamal por Gavi
85'
cambio
Cambio en Austria: S. Posch por A. Prass
89'
goal
Gol de M. Oyarzabal. Spain deja el marcador 3 - 0

Goles

  • 36'
    Gol
    M. Oyarzabal (1 - 0)
  • 66'
    Gol
    P. Porro (2 - 0)
  • 89'
    Gol
    M. Oyarzabal (3 - 0)

Tarjetas

  • 83'
    Tarjeta
    S. Posch - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

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  • 31/03
    Austria
    Austria 1 - 0 South Korea
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Spain
Austria
9
Tiros de esquina
0
15
Saques de banda
6
18
Tiros libres
10
7
Saques de meta
7
0
Penal
0
3
Cambio
5
120
Ataques
55
78
Ataques peligrosos
20
10
Remates al arco
0
12
Remates desviados
5
66%
Posesión
34%
22
Remates totales
5
10
Remates a puerta
0
5
Remates fuera
4
7
Remates bloqueados
1
14
Remates dentro del área
4
8
Remates fuera del área
1
8
Faltas
13
2
Fuera de juego
5
0
Tarjetas amarillas
1
0
Atajadas
6
598
Pases totales
305
543
Pases precisos
247

Alineaciones

Spain
  • Unai Simón
  • Pedro Porro
  • Pau Cubarsí
  • Aymeric Laporte
  • Marc Cucurella
  • Rodri
  • Pedri
  • Lamine Yamal
  • Dani Olmo
  • Alex Baena
  • Mikel Oyarzabal
Austria
  • Alexander Schlager
  • Stefan Posch
  • Kevin Danso
  • David Alaba
  • Konrad Laimer
  • Nicolas Seiwald
  • Xaver Schlager
  • Romano Schmid
  • Paul Wanner
  • Marcel Sabitzer
  • Michael Gregoritsch
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