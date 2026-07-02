EN VIVO. Minuto a minuto del España vs. Austria

Sigue todas las incidencias del España vs. Austria en actividad de los dieciseisavos de final.
España y Austria se enfrentan este jueves en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo europeo que se disputará en el Estadio de Los Ángeles (SoFi Stadium, Inglewood, California, Estados Unidos). La Roja llega como una de las grandes favoritas tras liderar el Grupo H de forma invicta: empató sin goles ante Cabo Verde y luego goleó a Arabia Saudita (4-0) y venció a Uruguay (1-0), demostrando solidez defensiva y un ataque dinámico liderado por figuras como Lamine Yamal y Rodri. Por su parte, Austria accede como segundo clasificado del Grupo J, tras una fase de grupos competitiva que le permitió superar la barrera eliminatoria por primera vez en mucho tiempo.
El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá al vencedor del partido entre Portugal y Croacia, partido que se llevará a cabo este mismo jueves pero más tarde. España buscará romper su sequía reciente en fases eliminatorias de Mundiales con su habitual posesión y calidad técnica, mientras que Austria intentará dar la sorpresa con su organización táctica y contraataques rápidos. Un cruce atractivo que definirá qué equipo europeo sigue soñando con el título en este Mundial expandido.
Minuto a minuto del España vs. Austria
Incidencias del partido
Goles
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36'M. Oyarzabal (1 - 0)
-
66'P. Porro (2 - 0)
-
89'M. Oyarzabal (3 - 0)
Tarjetas
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83'S. Posch - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Spain
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27/06Uruguay 0 - 1 Spain
World Cup | Finalizado
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21/06Spain 4 - 0 Saudi Arabia
World Cup | Finalizado
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15/06Spain 0 - 0 Cape Verde
World Cup | Finalizado
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09/06Peru 1 - 3 Spain
Friendlies | Finalizado
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04/06Spain 1 - 1 Iraq
Friendlies | Finalizado
Últimos de Austria
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28/06Algeria 3 - 3 Austria
World Cup | Finalizado
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22/06Argentina 2 - 0 Austria
World Cup | Finalizado
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17/06Austria 3 - 1 Jordan
World Cup | Finalizado
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01/06Austria 1 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
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31/03Austria 1 - 0 South Korea
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Unai Simón
- Pedro Porro
- Pau Cubarsí
- Aymeric Laporte
- Marc Cucurella
- Rodri
- Pedri
- Lamine Yamal
- Dani Olmo
- Alex Baena
- Mikel Oyarzabal
- Alexander Schlager
- Stefan Posch
- Kevin Danso
- David Alaba
- Konrad Laimer
- Nicolas Seiwald
- Xaver Schlager
- Romano Schmid
- Paul Wanner
- Marcel Sabitzer
- Michael Gregoritsch