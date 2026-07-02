“Mucho ánimo”: el mensaje de Jude Bellingham a Venezuela

El mediocampista inglés interrumpió su camino tras escuchar el nombre del país y dedicó unas palabras de apoyo que rápidamente se hicieron virales.

Un breve gesto de Jude Bellingham se convirtió en uno de los momentos más comentados de las últimas horas en redes sociales. El mediocampista de Inglaterra y del Real Madrid sorprendió al detenerse cuando un periodista le pidió un saludo para Venezuela, dedicando un mensaje que rápidamente se viralizó entre miles de usuarios.

La escena ocurrió al término de una atención a la prensa tras el partido en el que Inglaterra le ganó a la República Democrática del Congo. Mientras abandonaba la zona mixta, el periodista venezolano, Mano Gutiérrez, llamó al futbolista para solicitarle unas palabras dirigidas a su país. Aunque Bellingham ya se retiraba del lugar, decidió regresar unos pasos para responder a la petición.

"Mucho ánimo para todos en Venezuela... y mucho cariño", expresó el internacional inglés con una sonrisa, en un video que comenzó a circular rápidamente en plataformas como Instagram, X y Facebook.

El gesto fue ampliamente celebrado por aficionados de Venezuela y seguidores del jugador, quienes destacaron la sencillez del momento y la disposición de Bellingham para atender la solicitud. Muchos usuarios resaltaron que el inglés pudo continuar su camino, pero optó por detenerse para dedicar unos segundos a enviar un mensaje de aliento.

El mensaje de Bellingham llega en un momento especialmente difícil para Venezuela, que continúa recuperándose de los devastadores terremotos del 24 de junio. De acuerdo con el balance oficial más reciente, la tragedia ha dejado al menos 2,295 fallecidos, más de 11,200 heridos y miles de personas damnificadas, mientras los equipos de rescate nacionales e internacionales siguen trabajando entre los escombros en busca de sobrevivientes.

En ese contexto, las palabras del futbolista inglés fueron interpretadas por muchos personas de Venezuela como un gesto de solidaridad y esperanza en medio de una de las peores emergencias que ha enfrentado el país en los últimos años.

Mientras continúa brillando dentro de la cancha, este pequeño gesto fuera del terreno de juego volvió a demostrar la cercanía del futbolista con los aficionados, convirtiendo un saludo de apenas unos segundos en un fenómeno viral que sigue acumulando reproducciones y comentarios.

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