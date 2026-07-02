El jugador de Paraguay que vendió hasta su ropa para salvar a su hijo

Detrás de las atajadas que dejaron fuera a Alemania hay una historia de sacrificio que está conmoviendo al mundo entero.

Mientras miles de aficionados celebran las grandes actuaciones del portero paraguayo Orlando Gill en la justa futbolera, pocos conocen la historia de sacrificio que hay detrás de sus espectaculares atajadas. Antes de convertirse en uno de los héroes de Paraguay, el guardameta vivió el partido más difícil de su vida: salvar a su hijo recién nacido.

La actuación de Gill en la dramática serie de penales frente a Alemania lo convirtió en una de las grandes figuras del torneo. Sus intervenciones fueron determinantes para que la selección guaraní avanzara a los octavos de final y despertara la ilusión de millones de aficionados.

Sin embargo, el camino hacia ese momento estuvo marcado por enormes dificultades personales. Según relató su esposa, hace cuatro años la familia enfrentó una complicada situación médica cuando su pequeño hijo luchaba por sobrevivir.

En ese entonces, Orlando apenas comenzaba su carrera profesional con Sportivo San Lorenzo y no contaba con los recursos suficientes para cubrir los elevados gastos hospitalarios. Ante la desesperación, el arquero tomó una decisión que hoy conmueve al mundo del fútbol: comenzó a vender todo lo que tenía relacionado con su carrera deportiva.

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Se desprendió de camisetas, prendas oficiales e incluso de la camiseta que había conseguido con la selección Sub-20 de Paraguay, uno de los recuerdos más valiosos de su trayectoria. "Vendió literalmente todo para poder pagar los gastos y nunca dejó solo a nuestro hijo", recordó su esposa, quien destacó que el futbolista siempre priorizó a su familia por encima de cualquier reconocimiento deportivo.

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Con el paso del tiempo, la vida comenzó a sonreírle. En 2024 dio un importante salto en su carrera al fichar por un club del fútbol argentino, oportunidad que le permitió consolidarse como uno de los arqueros con mayor proyección de Paraguay. Ese crecimiento quedó reflejado en la actual justa futbolera, donde fue la gran figura en la eliminación de Alemania durante la tanda de penales, actuación que lo colocó entre los nombres más destacados de la competencia.

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