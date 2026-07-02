VIDEO. La euforia de los aficionados de México sorprende a una periodista en plena transmisión en vivo

La reportera Peyton Headlee, de “KCRA 3”, cubría una fiesta para seguir un partido del Mundial 2026 en Sacramento, California, cuando un grupo de aficionados mexicanos la levantó y la lanzó al aire en medio de la celebración. Ella misma compartió el momento en sus redes sociales.

La pasión que despierta el Mundial 2026 volvió a dejar una escena viral fuera de los estadios. Esta vez, la protagonista fue la periodista Peyton Headlee, de la cadena "KCRA 3", quien vivió un momento inesperado mientras realizaba una transmisión en vivo desde una fiesta de aficionados de México en Sacramento, California, Estados Unidos.

Headlee cubría el ambiente que se vivía entre cientos de seguidores mexicanos reunidos para ver el partido de su selección cuando un grupo de aficionados, contagiados por la euforia del momento, la levantó y la lanzó por los aires en repetidas ocasiones mientras la reportera continuaba sonriendo y tratando de mantener el enlace.

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y generaron miles de reacciones. Muchos usuarios destacaron el ambiente festivo y la espontaneidad del momento, mientras otros señalaron lo inusual que resultó ver a una periodista convertirse, por unos segundos, en parte de la celebración.

Lejos de mostrar molestia por lo ocurrido, la propia Headlee compartió el video en su cuenta de Instagram y se tomó la situación con humor. "My first World Cup watch party went well" ("Mi primera fiesta para ver el Mundial salió bien"), escribió junto a la publicación, que rápidamente acumuló reproducciones, comentarios y compartidos.

El episodio refleja el ambiente que se vive alrededor del Mundial 2026, donde las zonas de reunión y los eventos para seguir los partidos también se han convertido en escenarios de momentos memorables. En ciudades de Estados Unidos con una importante presencia de la comunidad mexicana, como Sacramento, los encuentros de la selección suelen reunir a cientos de aficionados que viven cada partido con intensidad.

En esta ocasión, la celebración terminó con una anécdota que la propia periodista decidió inmortalizar en sus redes sociales y que, en pocas horas, dio la vuelta al mundo como una de las postales más curiosas de la Copa del Mundo.

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