 Confesión de Pochettino tras clasificar a EE. UU. a octavos
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La inesperada confesión de Pochettino tras clasificar a EE. UU. a octavos de final

por Amilcar Avila
Pochettino celebra luego de que Estados Unidos avanzara a los octavos de final del Mundial 2026, EFE
Pochettino celebra luego de que Estados Unidos avanzara a los octavos de final del Mundial 2026 / FOTO: EFE

El técnico de Estados Unidos disfrutó la celebración con la afición tras avanzar a los octavos de final del Mundial 2026, pero aseguró que su nacionalidad y sus raíces no están en discusión.

Mauricio Pochettino celebró la clasificación de Estados Unidos a los octavos de final del Mundial 2026, aunque dejó una de las frases más comentadas de la jornada al reafirmar su identidad argentina pese a dirigir al conjunto estadounidense.

Después de la victoria por 2-0 sobre Bosnia, resultado que aseguró el boleto del equipo anfitrión a la siguiente ronda, el entrenador fue consultado en conferencia de prensa sobre el ambiente de fiesta que se vivió en el estadio y si ya se sentía un poco estadounidense tras compartir la celebración con los aficionados.

La respuesta del extécnico del Tottenham, Paris Saint-Germain y Chelsea no dejó espacio para las dudas.

"Me encanta estar involucrado y ser parte de la fiesta, pero soy 200% argentino. Perdón, no voy a mentir, no lo voy a hacer", afirmó entre sonrisas, provocando las risas de los presentes.

La escena llegó después de que Pochettino se uniera a los festejos con jugadores e hinchas estadounidenses, incluso acompañando el ambiente festivo que se vivió en las gradas tras el pitazo final. Sin embargo, dejó claro que una cosa es disfrutar el momento y otra muy distinta renunciar a sus raíces.

El entrenador también destacó el compromiso que siente con el proyecto de la selección de Estados Unidos y aseguró que está plenamente involucrado en el crecimiento del equipo.

"Cuando formas parte de algo grande como lo que estamos construyendo, lo disfruto. Es un proyecto increíble", señaló el estratega, quien asumió el cargo con el objetivo de convertir a Estados Unidos en protagonista de la Copa del Mundo que organiza junto con México y Canadá.

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Estados Unidos celebra boleto a octavos de final del Mundial 2026 - EFE

Las declaraciones de Pochettino rápidamente se viralizaron en redes sociales, donde aficionados argentinos celebraron su respuesta, mientras que seguidores estadounidenses valoraron la sinceridad del entrenador, quien dejó claro que su orgullo por dirigir a Estados Unidos no cambia el profundo vínculo que mantiene con el país donde nació.

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