EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. Croacia

Sigue todas las incidencias del Portugal vs. Croacia en actividad de los dieciseisavos de final.
Portugal y Croacia se enfrentan este jueves en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo de alto voltaje que se disputará en el Estadio de Toronto (BMO Field, en Canadá). Los lusos llegan como segundos de su grupo, con un plantel lleno de talento y experiencia liderado por Cristiano Ronaldo, quien busca extender su legado en una Copa del Mundo. Croacia, también clasificada en segundo lugar, apuesta por su solidez táctica y la veteranía de Luka Modrić en lo que podría ser una de las últimas apariciones del mediocampista en un torneo de esta magnitud.
El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá a España, que a primera hora venció a Austria. Este partido representa una gran oportunidad para ambos equipos europeos: Portugal aspira a consolidar su candidatura al título con su ataque dinámico, mientras que Croacia buscará repetir hazañas pasadas con su resiliencia y juego colectivo. Un enfrentamiento cargado de historia y emoción que definirá uno de los clasificados a la siguiente ronda.
Minuto a minuto del Portugal vs. Croacia
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
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17'R. Dias - tarjeta amarilla
Entre sí
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18/11Croatia 1 - 1 Portugal
UEFA Nations League | Finalizado
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05/09Portugal 2 - 1 Croatia
UEFA Nations League | Finalizado
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08/06Portugal 1 - 2 Croatia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Portugal
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28/06Colombia 0 - 0 Portugal
World Cup | Finalizado
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23/06Portugal 5 - 0 Uzbekistan
World Cup | Finalizado
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17/06Portugal 1 - 1 D.R. Congo
World Cup | Finalizado
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10/06Portugal 2 - 1 Nigeria
Friendlies | Finalizado
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06/06Portugal 2 - 1 Chile
Friendlies | Finalizado
Últimos de Croatia
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27/06Croatia 2 - 1 Ghana
World Cup | Finalizado
-
24/06Panama 0 - 1 Croatia
World Cup | Finalizado
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17/06England 4 - 2 Croatia
World Cup | Finalizado
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07/06Croatia 2 - 1 Slovenia
Friendlies | Finalizado
-
02/06Croatia 0 - 2 Belgium
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Diogo Costa
- João Cancelo
- Rúben Dias
- Renato Veiga
- Nuno Mendes
- João Neves
- Vitinha
- Pedro Neto
- Bruno Fernandes
- Rafael Leão
- Cristiano Ronaldo
- Dominik Livaković
- Josip Stanišić
- Josip Šutalo
- Marin Pongračić
- Ivan Perišić
- Luka Modrić
- Mateo Kovačić
- Nikola Vlašić
- Petar Sučić
- Martin Baturina
- Ante Budimir