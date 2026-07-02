 Resultado Portugal vs. Croacia - 16avos final Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
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SIMAN
En Vivo
00 Portugal Portugal Croatia Croatia 00
medio tiempo

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Medio Tiempo
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. Croacia

por Christoper Chang
Portugal vs. Croacia - Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Portugal vs. Croacia - Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Portugal vs. Croacia en actividad de los dieciseisavos de final.

Portugal y Croacia se enfrentan este jueves en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo de alto voltaje que se disputará en el Estadio de Toronto (BMO Field, en Canadá). Los lusos llegan como segundos de su grupo, con un plantel lleno de talento y experiencia liderado por Cristiano Ronaldo, quien busca extender su legado en una Copa del Mundo. Croacia, también clasificada en segundo lugar, apuesta por su solidez táctica y la veteranía de Luka Modrić en lo que podría ser una de las últimas apariciones del mediocampista en un torneo de esta magnitud.

El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá a España, que a primera hora venció a Austria. Este partido representa una gran oportunidad para ambos equipos europeos: Portugal aspira a consolidar su candidatura al título con su ataque dinámico, mientras que Croacia buscará repetir hazañas pasadas con su resiliencia y juego colectivo. Un enfrentamiento cargado de historia y emoción que definirá uno de los clasificados a la siguiente ronda.

Minuto a minuto del Portugal vs. Croacia

Worldcup | World Cup - 1/16-finalsWorldcup | World Cup - 1/16-finals
Portugal
Sistema: 4-2-3-1
Estado: medio tiempo
0 - 0
02/07/2026 - 17:00
Actualizar marcador
Croatia
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - 1/16-finals - Worldcup
Fase
1/16-Finales
Árbitro
Espen Eskas, Norway
Definición
Tiempo reglamentario

Incidencias del partido

17'
card
R. Dias ve tarjeta amarilla

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • 17'
    Tarjeta
    R. Dias - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 18/11
    Croatia
    Croatia 1 - 1 Portugal
    UEFA Nations League | Finalizado
  • 05/09
    Portugal
    Portugal 2 - 1 Croatia
    UEFA Nations League | Finalizado
  • 08/06
    Portugal
    Portugal 1 - 2 Croatia
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Portugal

  • 28/06
    Colombia
    Colombia 0 - 0 Portugal
    World Cup | Finalizado
  • 23/06
    Portugal
    Portugal 5 - 0 Uzbekistan
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Portugal
    Portugal 1 - 1 D.R. Congo
    World Cup | Finalizado
  • 10/06
    Portugal
    Portugal 2 - 1 Nigeria
    Friendlies | Finalizado
  • 06/06
    Portugal
    Portugal 2 - 1 Chile
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Croatia

  • 27/06
    Croatia
    Croatia 2 - 1 Ghana
    World Cup | Finalizado
  • 24/06
    Panama
    Panama 0 - 1 Croatia
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    England
    England 4 - 2 Croatia
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Croatia
    Croatia 2 - 1 Slovenia
    Friendlies | Finalizado
  • 02/06
    Croatia
    Croatia 0 - 2 Belgium
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Portugal
Croatia
6
Tiros de esquina
0
7
Saques de banda
5
7
Tiros libres
5
2
Saques de meta
7
0
Penal
0
0
Cambio
0
68
Ataques
26
29
Ataques peligrosos
10
1
Remates al arco
0
8
Remates desviados
3
71%
Posesión
29%
9
Remates totales
3
1
Remates a puerta
1
4
Remates fuera
2
4
Remates bloqueados
1
5
Remates dentro del área
2
4
Remates fuera del área
1
3
Faltas
6
0
Fuera de juego
1
1
Tarjetas amarillas
0
1
Atajadas
2
333
Pases totales
137
312
Pases precisos
114

Alineaciones

Portugal
  • Diogo Costa
  • João Cancelo
  • Rúben Dias
  • Renato Veiga
  • Nuno Mendes
  • João Neves
  • Vitinha
  • Pedro Neto
  • Bruno Fernandes
  • Rafael Leão
  • Cristiano Ronaldo
Croatia
  • Dominik Livaković
  • Josip Stanišić
  • Josip Šutalo
  • Marin Pongračić
  • Ivan Perišić
  • Luka Modrić
  • Mateo Kovačić
  • Nikola Vlašić
  • Petar Sučić
  • Martin Baturina
  • Ante Budimir
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