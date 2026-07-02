EN VIVO. Minuto a minuto del Portugal vs. Croacia

Sigue todas las incidencias del Portugal vs. Croacia en actividad de los dieciseisavos de final.

Portugal y Croacia se enfrentan este jueves en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un duelo de alto voltaje que se disputará en el Estadio de Toronto (BMO Field, en Canadá). Los lusos llegan como segundos de su grupo, con un plantel lleno de talento y experiencia liderado por Cristiano Ronaldo, quien busca extender su legado en una Copa del Mundo. Croacia, también clasificada en segundo lugar, apuesta por su solidez táctica y la veteranía de Luka Modrić en lo que podría ser una de las últimas apariciones del mediocampista en un torneo de esta magnitud.

El ganador avanzará a los octavos de final, donde se medirá a España, que a primera hora venció a Austria. Este partido representa una gran oportunidad para ambos equipos europeos: Portugal aspira a consolidar su candidatura al título con su ataque dinámico, mientras que Croacia buscará repetir hazañas pasadas con su resiliencia y juego colectivo. Un enfrentamiento cargado de historia y emoción que definirá uno de los clasificados a la siguiente ronda.

Minuto a minuto del Portugal vs. Croacia

Worldcup | World Cup - 1/16-finals Worldcup | World Cup - 1/16-finals Portugal Sistema: 4-2-3-1 Estado: medio tiempo 0 - 0 Actualizar marcador Croatia Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - 1/16-finals - Worldcup Fase 1/16-Finales Árbitro Espen Eskas, Norway Definición Tiempo reglamentario Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 17' R. Dias ve tarjeta amarilla Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas 17' R. Dias - tarjeta amarilla Entre sí 18/11 Croatia 1 - 1 Portugal

UEFA Nations League | Finalizado

05/09 Portugal 2 - 1 Croatia

UEFA Nations League | Finalizado

08/06 Portugal 1 - 2 Croatia

Friendlies | Finalizado Últimos de Portugal 28/06 Colombia 0 - 0 Portugal

World Cup | Finalizado

23/06 Portugal 5 - 0 Uzbekistan

World Cup | Finalizado

17/06 Portugal 1 - 1 D.R. Congo

World Cup | Finalizado

10/06 Portugal 2 - 1 Nigeria

Friendlies | Finalizado

06/06 Portugal 2 - 1 Chile

Friendlies | Finalizado Últimos de Croatia 27/06 Croatia 2 - 1 Ghana

World Cup | Finalizado

24/06 Panama 0 - 1 Croatia

World Cup | Finalizado

17/06 England 4 - 2 Croatia

World Cup | Finalizado

07/06 Croatia 2 - 1 Slovenia

Friendlies | Finalizado

02/06 Croatia 0 - 2 Belgium

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Portugal Croatia 6 Tiros de esquina 0 7 Saques de banda 5 7 Tiros libres 5 2 Saques de meta 7 0 Penal 0 0 Cambio 0 68 Ataques 26 29 Ataques peligrosos 10 1 Remates al arco 0 8 Remates desviados 3 71% Posesión 29% 9 Remates totales 3 1 Remates a puerta 1 4 Remates fuera 2 4 Remates bloqueados 1 5 Remates dentro del área 2 4 Remates fuera del área 1 3 Faltas 6 0 Fuera de juego 1 1 Tarjetas amarillas 0 1 Atajadas 2 333 Pases totales 137 312 Pases precisos 114 Alineaciones Portugal Portugal Diogo Costa

João Cancelo

Rúben Dias

Renato Veiga

Nuno Mendes

João Neves

Vitinha

Pedro Neto

Bruno Fernandes

Rafael Leão

Cristiano Ronaldo Croatia Croatia Dominik Livaković

Josip Stanišić

Josip Šutalo

Marin Pongračić

Ivan Perišić

Luka Modrić

Mateo Kovačić

Nikola Vlašić

Petar Sučić

Martin Baturina

Ante Budimir

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