Revelan el caos interno que sacudió a Alemania durante el Mundial 2026

Tras la eliminación mundialista, salieron a la luz detalles de un vestuario marcado por desacuerdos, decisiones controvertidas y un ambiente de tensión.

La inesperada eliminación de Alemania en los dieciseisavos de final del Mundial 2026 frente a Paraguay, definida en la tanda de penales, continúa generando repercusiones dentro del fútbol alemán. Un informe publicado por Sky Sport expuso una serie de problemas deportivos, organizativos y de convivencia que habrían afectado el rendimiento del equipo dirigido por Julian Nagelsmann. De acuerdo con el medio, la falta de una identidad futbolística clara, una comunicación deficiente y diversas decisiones cuestionables terminaron por crear un ambiente de incertidumbre dentro de la concentración.

Uno de los principales señalamientos apunta a la incapacidad del seleccionador para construir un estilo de juego sólido tras la retirada de Toni Kroos. La ausencia del experimentado mediocampista dejó un vacío que, según el informe, nunca fue cubierto de manera efectiva. Sky Sport fue contundente al afirmar que "Nagelsmann fracasó estrepitosamente en su intento de desarrollar el estilo de juego del equipo", mientras que también criticó la insistencia de utilizar a Joshua Kimmich como lateral derecho, una decisión que generó debate tanto dentro como fuera de la selección.

¿Hay crisis en Alemania?

El reporte también describe una gestión inconsistente en la conformación del plantel y en la asignación de funciones. Casos como el de Leon Goretzka reflejaron esa falta de claridad, ya que el mediocampista habría recibido la promesa de desempeñar un papel importante antes de quedar fuera de la convocatoria definitiva. A ello se sumaron las escasas oportunidades para jugadores como Nick Woltemade y Deniz Undav, quienes, pese a atravesar un buen momento futbolístico, no recibieron el respaldo esperado durante la competición.

Fuera del terreno de juego, las críticas se centraron en el estilo de liderazgo de Nagelsmann. Según Sky Sport, el entrenador priorizó mensajes de voz por WhatsApp en lugar de mantener conversaciones personales con los futbolistas y redujo al mínimo las reuniones individuales durante el torneo. Incluso, el informe sostiene que "el equipo solo conocía el plan de juego definitivo al final del partido", una situación que reflejaría la falta de comunicación interna. Además, la elección del lugar de concentración, cambios en el cuerpo técnico y decisiones dentro del área médica incrementaron el malestar entre varios integrantes del plantel.

El ambiente terminó de deteriorarse con conflictos relacionados con la organización de la concentración y el manejo de los familiares de los jugadores, aspectos que, según el ex capitán Lothar Matthäus, afectaron la convivencia del grupo. Tras la eliminación, la tensión también quedó reflejada en la comparecencia pública de Nagelsmann, quien evitó profundizar sobre su futuro y aseguró: "Estoy disponible. Si la DFB quiere que lo haga, entrenaré a la selección para la Eurocopa 2028. Si no, tendrán que decírmelo". Mientras la Federación Alemana analiza el camino a seguir, el informe deja en evidencia que los problemas del combinado germano trascendieron lo estrictamente futbolístico.

Julian Nagelsmann, técnico de la Selección de Alemania - Archivo

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