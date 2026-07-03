Alemania anuncia cambios en su cuerpo técnico

Julian Nagelsmann presentó su renuncia como técnico de Alemania y en la federación de dicho país ya iniciaron las conversaciones con el futuro DT del combinado germano.

La Federación Alemana de Fútbol (DFB) anunció la finalización inmediata del contrato de Julian Nagelsmann como seleccionador nacional, poniendo fin a un proyecto que estaba previsto extenderse hasta la Eurocopa de 2028. La decisión llega tras la eliminación de Alemania en el Mundial, un resultado que volvió a generar cuestionamientos sobre el rumbo deportivo de una selección que no ha logrado recuperar el protagonismo internacional que la caracterizó durante décadas. Con esta determinación, la federación busca abrir una nueva etapa para reconstruir la confianza del equipo y de la afición.

De acuerdo con la información proporcionada por la DFB, el principal candidato para asumir el cargo es Jürgen Klopp, quien recientemente dejó su etapa como entrenador del Liverpool y actualmente desempeña funciones como director global de fútbol de Red Bull. La federación ya habría iniciado conversaciones con el experimentado técnico, quien habría manifestado su disposición para escuchar la propuesta. Su amplia trayectoria, marcada por títulos nacionales e internacionales, lo convierte en la principal apuesta para liderar el proceso de renovación de la selección alemana.

Alemania apostará por Jürgen Klopp

La salida de Nagelsmann también estaría acompañada por una importante compensación económica. Diversos reportes indican que el entrenador recibiría una indemnización cercana a los siete millones de euros, equivalente aproximadamente a un año de salario. Con esta decisión, el estratega de 38 años se convierte en apenas el segundo seleccionador de Alemania en ser destituido, después de Hansi Flick, reflejando la exigencia que existe alrededor de uno de los combinados nacionales más exitosos en la historia del fútbol.

El cambio en el cuerpo técnico responde a una prolongada crisis de resultados que afecta a la selección desde la conquista del Mundial de 2014. Desde entonces, Alemania ha sufrido eliminaciones prematuras en las últimas Copas del Mundo y no ha conseguido recuperar el nivel competitivo que la llevó a conquistar cuatro títulos mundiales. La reciente derrota en la tanda de penales frente a Paraguay, además de representar un nuevo golpe deportivo, confirmó la necesidad de iniciar un nuevo proyecto con el objetivo de devolver al equipo a la élite del fútbol internacional.

Julian Nagelsmann, técnico de la Selección de Alemania - Archivo

Etiquetas