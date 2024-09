Julian Nagelsmann confiesa que tuvo una conversación “no muy agradable” con Ter Stegen

El seleccionador de la selección alemana de fútbol, Julian Nagelsmann, ha reconocido recientemente que en marzo pasado sostuvo una conversación delicada con Marc-André Ter Stegen, uno de los porteros más destacados del mundo y actual capitán del FC Barcelona. La charla giró en torno a la difícil situación que el guardameta enfrentaba al ser relegado a la suplencia en la selección nacional, donde el veterano Manuel Neuer ocupaba el puesto titular.

Nagelsmann, quien asumió el cargo de seleccionador de Alemania tras su paso por el Bayern Múnich, describió la reunión como “no muy agradable”, pero matizó que se llevó a cabo en un ambiente de respeto mutuo. El entrenador de porteros de la selección alemana, Andreas Kronenberg, también estuvo presente durante la conversación, la cual se centró en la preocupación de Ter Stegen por su rol como suplente de Neuer, algo que ha sido tema de debate en Alemania desde hace varios años debido al alto nivel de ambos guardametas.

El técnico añadió que, a pesar de la incomodidad inicial, Ter Stegen aceptó su situación con profesionalismo. “Entendió el contexto y, aunque es legítimo que exprese su descontento, siempre mostró respeto por las decisiones del cuerpo técnico”, añadió Nagelsmann.

La rivalidad entre Ter Stegen y Neuer en la portería de Alemania no es un asunto nuevo. Durante años, el portero del Bayern Múnich ha sido el titular indiscutido, lo que ha relegado a Ter Stegen a un rol secundario en el combinado nacional. Esto ha generado algunas tensiones en el pasado, ya que Ter Stegen ha sido una figura constante y de alto rendimiento en el FC Barcelona, club con el que ha ganado múltiples títulos y ha demostrado ser uno de los mejores porteros del mundo.

Sin embargo, Nagelsmann enfatizó que siempre ha valorado la actitud de Ter Stegen, especialmente después de esta conversación en marzo. “Por un momento temí que decidiera no participar más, pero se mantuvo firme y dispuesto a pelear por un lugar en el equipo”, confesó el entrenador.

A pesar de la competencia con Neuer, Nagelsmann dejó claro que Ter Stegen seguirá siendo una pieza clave para Alemania. El entrenador espera que el portero continúe desempeñándose a un alto nivel y que pueda representar un papel destacado en el próximo Mundial, que se celebrará en 2026.

“Espero que Ter Stegen se mantenga sano y que juegue un gran torneo para nosotros dentro de dos años”, comentó Nagelsmann, subrayando la importancia del guardameta para el futuro del equipo. La selección alemana está en un proceso de renovación, y jugadores como Ter Stegen serán fundamentales para alcanzar los objetivos a largo plazo.

Nagelsmann on ter Stegen: “He is a very important player for us because he’s been playing for FC Barcelona for years, is the captain there and of course also brings quality to the goalkeeping game. The conversation we had with him in March was not particularly pleasant. He acted… pic.twitter.com/DJrtXkHOxx

— Bayern & Germany (@iMiaSanMia) September 9, 2024