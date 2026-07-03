El curioso historial de Argentina frente a selecciones africanas en los Mundiales

La Albiceleste ha construido un historial marcado por Camerún, Nigeria y grandes momentos mundialistas antes del nuevo cruce ante Cabo Verde en los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026.

El gol de François Omam-Biyik en el Mundial de 1990 marcó el inicio de una historia particular para la Argentina ante rivales africanos en la Copa del Mundo. Aquel tanto significó la derrota por 0-1 frente a Camerún y abrió una serie de enfrentamientos que, con el paso de los años, dejaron episodios inolvidables.

El 8 de junio de 1990, en el partido inaugural del Grupo B, Argentina, vigente campeona tras México 1986, fue sorprendida por el equipo dirigido por Valery Nepómnyashchy, con figuras como Roger Milla. A pesar del tropiezo inicial, la Albiceleste lograría alcanzar nuevamente la final del torneo.

Camerún derrotó a Argentina (campeona en 1986) durante el Mundial 1990. - FIFA

Desde entonces, Argentina ha disputado ocho partidos mundialistas ante selecciones africanas, con Nigeria como su rival más recurrente.

El primer cruce ante las "Águilas Verdes" llegó en 1994 con victoria argentina por 2-1 gracias a un doblete de Claudio Caniggia. Aquel encuentro quedó además asociado al último partido mundialista de Diego Armando Maradona, tras el recordado control antidopaje.

En 2002, Argentina volvió a superar a Nigeria por 1-0 con gol de Gabriel Batistuta, aunque terminó eliminada en la fase de grupos. En 2010, ya con Lionel Messi en el campo, la Albiceleste debutó nuevamente ante Nigeria con triunfo por 1-0.

Los cruces se repitieron en 2014 y 2018, ambos con victorias argentinas y con Messi como protagonista goleador, consolidando una clara superioridad en el historial reciente.

El único antecedente distinto a Nigeria llegó en 2006, con victoria 2-1 ante Costa de Marfil.

Hernán Crespo anotó ante Costa de Marfil en la victoria 2-1 en el Mundial 2006. - FIFA

Ahora, el camino suma un nuevo capítulo con la presencia de Cabo Verde, debutante en el torneo y una de las grandes revelaciones tras su sólido rendimiento en fase de grupos.

El duelo en Miami por los dieciseisavos de final abre un nuevo episodio en esta historia, donde Argentina buscará mantener su dominio ante rivales africanos y seguir avanzando hacia los octavos de final. Con información de EFE

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