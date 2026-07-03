Medios ingleses reaccionan al posible cambio de horario del México vs. Inglaterra en el Mundial 2026

Así reaccionó la prensa inglesa al rumor del cambio de horario del México vs. Inglaterra.

Los principales medios deportivos del Reino Unido reaccionaron este viernes a los rumores sobre un posible cambio de horario para el partido entre México e Inglaterra, correspondiente a los octavos de final del Mundial 2026. La versión, difundida inicialmente por periodistas mexicanos, señala que el encuentro pasaría de las 18:00 a las 12:00 horas del próximo domingo 5 de julio debido a la amenaza de tormentas eléctricas en la Ciudad de México.

Aunque la FIFA aún no ha confirmado ni desmentido la información, diarios como Daily Mail y The Mirror ya destacaron el tema en sus portadas digitales, reflejando la incertidumbre que existe alrededor del compromiso.

El Daily Mail publicó una nota bajo el encabezado de "última hora", en la que afirma que el posible adelanto de seis horas en el inicio del encuentro incluso beneficiaría a los aficionados ingleses que seguirán el partido desde los pubs del Reino Unido. Además, el medio aseguró que los directivos de la Federación Inglesa de Futbol (FA) buscaban una aclaración urgente antes de viajar de Kansas City a la Ciudad de México.

Por su parte, The Mirror calificó la situación como un motivo de preocupación para Inglaterra y señaló que la FA se enteró del posible cambio de horario a través de los reportes publicados por medios mexicanos, sin haber recibido una comunicación oficial por parte de la FIFA.

¿Qué se sabe sobre el posible cambio de horario del México vs. Inglaterra? Se revela en qué horario se jugaría el México vs. Inglaterra por los octavos de final.

Los rumores por el cambio de horario

Los rumores comenzaron a difundirse este viernes a través de redes sociales, donde diversos periodistas deportivos aseguraron que el horario sería modificado por las condiciones meteorológicas previstas para el domingo. Posteriormente, trascendió que la medida también respondería a una recomendación de las autoridades mexicanas de seguridad, la cual habría sido aceptada por la FIFA.

Hasta el momento, el organismo rector del futbol mundial no ha emitido ningún comunicado oficial sobre un posible cambio de horario, por lo que el duelo entre México e Inglaterra continúa programado para las 18:00 horas, a la espera de una confirmación oficial.

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