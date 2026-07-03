Lo reportaron como desaparecido, pero estaba viendo un partido del Mundial en un bar

Lo buscaron durante 10 días y lo encontraron viendo el Mundial en un bar.

Lo que comenzó como un preocupante caso de desaparición internacional terminó con un desenlace tan inesperado como insólito. Michael Hewitt, un aficionado inglés de 65 años conocido como "Little Mick", fue reportado como desaparecido durante un viaje rumbo al Mundial 2026, pero en realidad se encontraba disfrutando tranquilamente de los partidos de Inglaterra en un bar de Barcelona.

Hewitt había salido del Reino Unido con destino a Boston, Estados Unidos, donde planeaba asistir al encuentro entre Inglaterra y Ghana. Sin embargo, durante una escala en la ciudad española perdió su teléfono móvil, en el que tenía almacenados sus boletos digitales, contactos y toda la información necesaria para continuar su viaje.

Sin forma de comunicarse y tras perder el siguiente tramo de su itinerario, decidió hospedarse en un hotel y aprovechar los días viendo el Mundial en distintos pubs de Barcelona, completamente ajeno a la preocupación que había generado entre sus familiares.

Al no tener noticias suyas durante diez días, su familia inició una intensa búsqueda que involucró al Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, la Embajada Británica e incluso alertas difundidas a través de Interpol. Mientras tanto, Hewitt desconocía que era buscado internacionalmente.

Policía fuera de servicio lo reconoció

El caso dio un giro cuando un policía británico fuera de servicio, que también se encontraba de vacaciones en Barcelona, lo reconoció en un pub gracias a que ambos vestían camisetas del Leeds United. Tras identificarlo, dio aviso a las autoridades.

Posteriormente, funcionarios de la Embajada lograron confirmar su ubicación siguiendo los movimientos de su tarjeta bancaria y restablecieron el contacto con su familia.

Su hermano, Gary Hewitt, confirmó la noticia a través de redes sociales y aseguró que Michael estaba "sano y salvo" y que nunca imaginó que medio mundo lo buscaba.

La historia terminó con alivio para su familia y dejó una curiosa anécdota mundialista: un teléfono perdido fue suficiente para desencadenar un operativo internacional, mientras el protagonista simplemente disfrutaba del fútbol con total tranquilidad.

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