 Cristiano Ronaldo y su emotivo gesto con Andrés
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El conmovedor gesto de Cristiano Ronaldo con Andrés, el niño venezolano que lo perdió todo

por Amilcar Avila
Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026., EFE
Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026. / FOTO: EFE

El capitán de Portugal respondió a la historia de Andrés Mieles, quien sobrevivió al terremoto en Venezuela tras perder a su familia y una pierna. Ahora, el pequeño tendrá la oportunidad de conocer a su ídolo.

Hay historias que trascienden el futbol. La de Andrés Mieles, un niño venezolano que sobrevivió al devastador terremoto que sacudió su país, es una de ellas. La tragedia le arrebató a sus padres y a sus hermanos, destruyó su hogar y le provocó lesiones tan graves que los médicos tuvieron que amputarle una pierna. En medio de tanto dolor, solo conservaba un sueño: conseguir la estampa de Cristiano Ronaldo para completar su álbum oficial del Mundial 2026.

Mientras permanecía en recuperación, la historia de Andrés comenzó a recorrer las redes sociales. Familiares, voluntarios y miles de aficionados compartieron su caso con la esperanza de que el mensaje llegara hasta el capitán de Portugal. 

El pequeño no pedía dinero ni regalos; simplemente quería la imagen de Cristiano Ronaldo, su máximo ídolo, el futbolista que siempre ha admirado.

La campaña no tardó en hacerse viral y finalmente alcanzó a Cristiano Ronaldo. El delantero portugués decidió responder con un emotivo video, que se hizo viral en redes sociales.

"Hola, Andrés, qué tal. Hago este video para mandarte un abrazo. Sé que eres superfán", expresó Cristiano Ronaldo. Como si eso no fuera suficiente, también lo invitó a asistir a uno de sus partidos para conocerlo personalmente, convirtiendo en realidad un sueño que parecía imposible. 

El gesto del cinco veces ganador del Balón de Oro generó una ola de reacciones en redes sociales, donde aficionados de todo el mundo destacaron la sensibilidad del portugués y la importancia de un mensaje capaz de devolver la esperanza a un niño que ha enfrentado una tragedia inimaginable.

Cristiano Ronaldo se encuentra concentrado con Portugal para disputar los octavos de final del Mundial 2026 frente a España, pero por unos minutos el protagonismo quedó fuera de la cancha. 

Su mensaje a Andrés Mieles recordó que el balompié también tiene la capacidad de unir personas y cambiar vidas. Para el pequeño venezolano, quien lo perdió prácticamente todo, el sueño de conocer a su ídolo ya no es una ilusión lejana, sino una promesa que está cada vez más cerca de cumplirse.

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