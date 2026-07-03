El icónico look que el “Dibu” Martínez lucirá contra Cabo Verde

El arquero de la Albiceleste repite el estilo que usó en Catar 2022. El video fue publicado este viernes por el barbero y artista capilar Seb Kortez, generando furor en redes.

Emiliano "Dibu" Martínez volvió a captar todas las miradas antes del duelo de Argentina ante Cabo Verde en el Mundial 2026. El arquero de la Albiceleste recuperó uno de sus looks más icónicos: la bandera argentina pintada en el cabello, el mismo estilo que utilizó durante la Copa del Mundo de Catar 2022, donde terminó consagrándose campeón.

El detalle fue mostrado en un video publicado este viernes en redes sociales, donde se ve al guardameta luciendo el diseño tricolor en la cabeza, justo en la previa del compromiso de los octavos de final.

El trabajo fue realizado por Seb Kortez, nombre artístico de Sebastián Cortés, un reconocido barbero, educador y artista capilar originario de Medellín, Colombia, quien ya ha trabajado en otras ocasiones con futbolistas y figuras del deporte. El estilista fue el encargado de replicar el diseño que se volvió viral en el Mundial pasado.

El look del "Dibu" no tardó en generar reacciones en redes sociales, donde los aficionados argentinos celebraron el gesto como una especie de "cábala" previa a los partidos decisivos, recordando la conexión del arquero con momentos importantes de la selección.

No es la primera vez que Martínez utiliza su cabello como parte de su identidad dentro de la cancha. Durante Catar 2022 ya había sorprendido con el mismo diseño en instancias clave del torneo, lo que terminó siendo parte del imaginario del título mundial conseguido por Argentina.

Argentina afronta ahora uno de los duelos clave de la fase eliminatoria, pero el foco previo al encuentro no solo está en lo futbolístico. El regreso del icónico look del "Dibu" Martínez vuelve a colocar al arquero en el centro de la conversación mediática, reforzando su papel como uno de los personajes más carismáticos de la Albiceleste en la era reciente.

El Dibu Martínez en uno de los asados durante el Mundial 2026 - Captura

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