Ecuador exige a la FIFA investigar lo ocurrido frente a México

La Federación Ecuatoriana pide a la FIFA investigar posibles riesgos para su afición y jugadores.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió un comunicado oficial en el que informó las medidas que tomará tras la eliminación de la Selección de Ecuador en el Mundial 2026. Entre los anuncios más relevantes destacan un reclamo formal presentado ante la FIFA por los incidentes ocurridos en el partido frente a México y el inicio del proceso para contratar a un nuevo director técnico.

En el documento, la FEF señaló que ya solicitó a la FIFA una investigación detallada sobre los hechos registrados antes y durante el encuentro contra la selección mexicana. El organismo explicó que busca esclarecer cualquier situación que pudiera haber comprometido la seguridad de los aficionados ecuatorianos y de los integrantes del plantel.

La Federación indicó que este procedimiento constituye el canal oficial para revisar lo sucedido en un partido de esa magnitud y reiteró que esperará los resultados de la investigación.

Respecto al regreso de la delegación, la FEF informó que, una vez finalizada la concentración y concluida la participación en la Copa del Mundo, se brindaron todas las facilidades para que cada jugador pudiera viajar libremente al destino de su preferencia.

En materia económica

En materia económica, el organismo adelantó que en las próximas semanas sostendrá reuniones con clubes y asociaciones con el objetivo de presentar un informe transparente sobre la administración de los recursos relacionados con la participación de Ecuador en el torneo. Asimismo, buscará recibir observaciones de los distintos actores del fútbol nacional.

Otro de los puntos destacados del comunicado fue el anuncio del inicio de la búsqueda del nuevo entrenador de la selección absoluta. La Federación aseguró que el proceso se desarrollará con responsabilidad y estará orientado a construir un proyecto deportivo competitivo a mediano y largo plazo.

Periodista lanzó escalofriante versión sobre la derrota de Ecuador ante México Periodista argentino asegura que jugadores de Ecuador habrían sido amenazados antes del partido contra México.

Finalmente, la FEF reafirmó su compromiso con el desarrollo del fútbol ecuatoriano y destacó que continuará impulsando los proyectos de formación de jóvenes talentos, con la intención de combinar esa nueva generación con futbolistas de experiencia internacional para afrontar los próximos desafíos.

Etiquetas