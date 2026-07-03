¡A dormir! “Memo” Ochoa vigila que Gilberto Mora no se desvele y conquista las redes

El histórico portero mexicano compartió un divertido momento con el juvenil Gilberto Mora durante la concentración del Tri rumbo a los octavos de final del Mundial 2026, dejando ver la cercanía que existe entre ambos.

A pocos días del partido más importante de México en el Mundial 2026, cuando se enfrente a Inglaterra en los octavos de final, Guillermo "Memo" Ochoa volvió a dar de qué hablar, aunque esta vez no fue por una atajada ni por un entrenamiento, sino por un simpático momento con Gilberto Mora, la joven sensación del Tri.

El experimentado guardameta compartió en sus historias de Instagram un video en el que aparece el mediocampista de 17 años abriendo la puerta de su habitación durante la concentración de la selección mexicana.

La publicación estuvo acompañada del mensaje: "Ya puse a dormir a mi niño. Descansen, buenas noches", una broma que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

En las imágenes, Mora aparece relajado, con gafas de sol, chanclas y sin camiseta, mientras de fondo suena una canción de cuna, alimentando el apodo de "Don Memo", con el que muchos seguidores han comenzado a identificar al arquero por el papel de líder y protector que desempeña dentro del vestuario.

La escena también refleja la buena relación entre las distintas generaciones que integran el combinado mexicano. "Memo" Ochoa, quien disputa la que ha anunciado será su última Copa del Mundo, se ha convertido en uno de los referentes del grupo, mientras que Mora vive un torneo histórico tras consolidarse como una de las grandes revelaciones del campeonato.

El ambiente en la concentración del Tri parece ser inmejorable antes del choque de octavos de final frente a Inglaterra, programado para este domingo 5 de julio.

Más allá de las bromas, el cuerpo técnico encabezado por Javier Aguirre busca mantener al plantel enfocado en un partido que podría llevar a México a los cuartos de final del Mundial y seguir alimentando el sueño de hacer historia en casa.

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