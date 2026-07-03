La selección de México devuelve los relojes Rolex regalados por creador de contenido

El creador de contenido estadounidense había entregado los obsequios tras ganar una apuesta de US$2 millones luego del triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026.

La selección de México ha generado conversación en redes sociales luego de que se diera a conocer que sus jugadores decidieron devolver los relojes Rolex que habían recibido del creador de contenido estadounidense SteveWillDoIt.

El gesto del influencer, cuyo nombre real es Stephen Deleonardis, se produjo tras una apuesta de US$2 millones relacionada con la victoria de México ante Ecuador en el Mundial 2026. Tras acertar su pronóstico, el creador de contenido decidió compartir parte de sus ganancias con los futbolistas mexicanos, regalándoles relojes de lujo como muestra de agradecimiento.

Sin embargo, de acuerdo con información difundida por la selección de México en sus redes sociales, los jugadores tomaron la decisión, de común acuerdo, de devolver los obsequios entregados de manera personal por el influencer.

El caso ha abierto también la conversación sobre el marco normativo que regula este tipo de situaciones en el futbol profesional. De acuerdo con el artículo 20 del Código de Ética de la FIFA, los miembros del deporte no deben aceptar regalos que puedan generar un conflicto de interés, una ventaja indebida o que estén vinculados a influir en decisiones o funciones oficiales.

El reglamento establece además que, si existe duda sobre la aceptabilidad de un obsequio, este no debe aceptarse.

El mismo código también prohíbe la aceptación de dinero en efectivo bajo cualquier circunstancia, sin importar el monto o la forma. En situaciones culturales en las que rechazar un regalo pueda interpretarse como una ofensa, el documento señala que puede aceptarse únicamente en nombre de la organización, siempre que sea reportado y entregado a la autoridad competente.

El hecho no pasó desapercibido en redes sociales, donde el tema rápidamente se convirtió en tendencia. Mientras algunos usuarios destacaron la postura del plantel por mantener una línea institucional, otros debatieron sobre la creciente relación entre el deporte profesional y los creadores de contenido digital.

Por ahora, no se han dado a conocer más detalles sobre la reacción de SteveWillDoIt tras la devolución de los relojes, aunque la historia continúa generando discusión en plataformas digitales.

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