El Mundial 2026 también golpea donde nadie lo esperaba: las aulas

Especialistas advierten que el seguimiento del torneo y la reducción de actividades escolares durante el periodo de competencia podrían provocar una caída de hasta 12% en el rendimiento académico.

La pasión por el Mundial 2026 no solo se vive en las gradas y pantallas, también comienza a sentirse en las aulas. Especialistas advierten que la combinación entre el periodo vacacional y el seguimiento constante de los partidos podría tener un impacto directo en el rendimiento académico de los estudiantes.

De acuerdo con estimaciones académicas y estudios sobre hábitos de aprendizaje, esta disminución en la concentración y el tiempo de estudio podría traducirse en una caída de hasta 12% en el desempeño escolar, lo que equivaldría a entre dos y medio y tres meses de aprendizaje perdido en algunos casos.

El fenómeno se explica por la reducción de actividades escolares propias del periodo y el aumento del tiempo dedicado a ver partidos del Mundial 2026, seguir resultados y consumir contenido deportivo en redes sociales y dispositivos móviles.

Especialistas recomiendan que, durante este periodo del Mundial 2026, los estudiantes mantengan hábitos básicos de estudio para contrarrestar el posible impacto. Entre ellos, destacan la lectura diaria y la realización de ejercicios matemáticos por al menos 20 minutos.

Diversas investigaciones citadas en estudios del "Journal of Public Economics" señalan que el efecto es más notable en estudiantes de educación básica y media superior, especialmente en hombres aficionados al futbol, quienes suelen destinar menos tiempo al estudio durante las semanas que dura la competencia.

El especialista en educación y representante de Kumon para la zona norte de México, César Núñez, explicó que este tipo de eventos deportivos incrementa las distracciones y reduce tanto el tiempo como la calidad del aprendizaje durante periodos clave del ciclo escolar.

Asimismo, recordó que en varios países de América Latina aún persiste un rezago educativo tras la pandemia, por lo que consideró fundamental reforzar los hábitos de estudio para evitar ampliar las brechas existentes.

Con el Mundial 2026 en marcha, los expertos insisten en que el reto no está solo en la cancha, sino también en mantener el equilibrio entre la pasión deportiva y la responsabilidad académica.

Con información de EFE

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