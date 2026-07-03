Presidente de Cabo Verde conmueve con su mensaje previo al duelo ante Argentina

El mandatario sostuvo que las estadísticas no serán decisivas ante Argentina, y defendió que el resultado dependerá de la actitud sobre el terreno de juego.

El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, aseguró que la selección nacional afrontará sin "ningún miedo" el partido de dieciseisavos de final del Mundial de 2026 contra Argentina, que se disputa este viernes en Miami

Los Tiburones Azules, como se conoce popularmente al combinado del país insular africano, jugarán con "la misma fe, esperanza, entrega y determinación" que les ha permitido firmar el mejor torneo de su historia, señaló Neves, en declaraciones recogidas por la agencia pública caboverdiana de noticias Inforpress: "Nuestro destino en esta Copa del Mundo es enfrentarnos a campeones", afirmó el jefe de Estado, en comentarios hechos en la ciudad portuguesa de Coimbra, donde se encuentra de visita oficial.

Cabo Verde tiene una cita con la historia

"No tenemos ningún miedo -prosiguió- y vamos con la misma fe y esperanza, sobre todo con la misma energía, el mismo compromiso, el mismo carácter y la misma determinación con la que hemos construido Cabo Verde durante estos cincuenta años" de independencia del país.

El mandatario sostuvo que las estadísticas no serán decisivas ante la selección argentina, vigente campeona del mundo, y defendió que el resultado dependerá de la actitud sobre el terreno de juego.

"Para nosotros las probabilidades estadísticas no cuentan. Lo que cuenta es el sudor que dejamos dentro del campo para demostrar nuestra energía, resiliencia y capacidad". José Maria Neves, presidente de Cabo Verde

Neves expresó además su deseo de que el guardameta Vozinha vuelva a ser elegido mejor jugador del partido y aseguró que, independientemente del resultado frente a Argentina, Cabo Verde "ya ha ganado su Mundial" por su actuación en el torneo.

El presidente consideró, asimismo, que la participación de los Tiburones Azules tiene un valor que trasciende el fútbol y puede servir de inspiración para el desarrollo del país: "Hace cincuenta años, Cabo Verde era un país improbable. Hoy estamos entre los mejores del mundo. Si podemos estar entre los mejores en el fútbol, también podemos estar entre los mejores en la salud, la educación y otros ámbitos. Lo importante es perseguir la excelencia", concluyó.

Cabo Verde, que disputa el primer Mundial de su historia, alcanzó los dieciseisavos de final después de sorprender en la fase de grupos con un empate frente a España (0-0), otro ante Uruguay (2-2) y uno más contra Arabia Saudí (0-0).

Once titular de Cabo Verde ante Arabia Saudita - Agencia EFE

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