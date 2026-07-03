 Valverde tras el Mundial: 'No me iré sin dejarla en lo alto'
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La promesa de Valverde a Uruguay tras el golpe del Mundial: “No voy a irme sin dejarla en lo más alto”

por Amilcar Avila
Federico Valverde rompió el silencio tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026., EFE
Federico Valverde rompió el silencio tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026. / FOTO: EFE

El capitán de la Celeste publicó un emotivo mensaje tras la eliminación del Mundial 2026, asumió la responsabilidad por el resultado y prometió que no dejará la selección sin llevarla “a lo más alto”.

La eliminación de Uruguay en el Mundial 2026 sigue dejando secuelas. Varios días después de la despedida de la Celeste, Federico Valverde rompió el silencio con un emotivo mensaje en sus redes sociales, en el que asumió la responsabilidad por el fracaso deportivo y dejó claro que no piensa renunciar a defender la camiseta de su país.

El mediocampista del Real Madrid reconoció que necesitó tiempo para procesar lo ocurrido y confesó que la eliminación le recordó el dolor vivido en la Copa del Mundo de Catar, una experiencia que aseguró todavía no ha logrado superar por completo.

"Ya pasaron varios días desde la eliminación y recién ahora puedo empezar a procesar todo lo que viví, aunque sé que hay una parte de mí que, posiblemente, nunca logre superar otra eliminación en primera ronda, como la que sufrí en el Mundial de Catar. Esa espina todavía sigue clavada", escribió Valverde.

Valverde también explicó que hizo todo lo posible para llegar en las mejores condiciones al torneo, tanto en lo físico como en lo emocional, pero reconoció que el esfuerzo no fue suficiente para cumplir con el objetivo de avanzar de ronda.

"Asumo la derrota. Asumo por completo la responsabilidad de no haber podido cumplir con mi deber hacia la selección y hacia ustedes. Me hago cargo del fracaso y sé que no estuve a la altura", expresó Valverde, de 27 años.

Pese al duro golpe, el capitán uruguayo dejó claro que no contempla dar un paso al costado y reafirmó su compromiso con la selección nacional.

"Bajo ningún punto de vista renunciaré a representar a mi país, aunque me cueste la vida. No sé cómo ni cuándo, pero les juro por mi vida que no voy a irme de esta selección sin dejarla en lo más alto", concluyó Valverde, en un mensaje que rápidamente recibió miles de reacciones de apoyo por parte de aficionados y compañeros.

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