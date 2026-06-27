Uruguay: Fernando Muslera, del récord al error y las disculpas

 Fernando Muslera, del récord al error y las disculpas
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Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Finalizado
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
67
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
69
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Uruguay: Fernando Muslera, del récord al error y las disculpas

por Oscar Coronado
Fernando Muslera, portero de Uruguay en Mundial 2026
Fernando Muslera, portero de Uruguay en Mundial 2026 / FOTO: EFE

Muslera se despidió del estadio de Guadalajara, donde la “Celeste” cayó por 1-0 ante España y de esa forma se quedó fuera de la Copa del Mundo en primera ronda.

El Mundial en el que Fernando Muslera se convirtió en el uruguayo con más torneos de este tipo disputados acabó de la peor manera para el portero marcado por los errores bajo palos que terminaron por condenar a Uruguay a la eliminación.

"Siempre fui de dar la cara. Creo que esta también es la manera más cercana que tengo para hablarle a todos los uruguayos. Nunca imaginé estar sufriendo tanto por este deporte, más con todo el trabajo que hice y por cómo me preparé (...) Como le dije a los chicos en el vestuario cuando terminó el partido y estaban todos más tranquilos, me toca no haber tenido un buen Mundial. Le pedí disculpas a ellos. Le pido disculpas a todo el pueblo uruguayo".

Con esas palabras ante la prensa, Muslera se despidió del estadio de Guadalajara, donde la Celeste cayó por 1-0 ante España y de esa forma se quedó fuera de la Copa del Mundo en primera ronda.

El portero estaba señalado por el gol que Uruguay había sufrido en el empate a uno frente a Arabia Saudí y especialmente por los dos tantos que recibió en la igualdad 2-2 ante Cabo Verde.

Fernando Muslera, entre la leyenda y la duda en Uruguay

Muslera ha sido señalado en los dos encuentros disputados por Uruguay, especialmente frente a Cabo Verde, cuando protagonizó una de las acciones más desafortunadas del torneo.

Error ante España y eliminación

De esa forma llegó al encuentro España-Uruguay y sobre el final de la primera parte de este fue responsable del gol de Álex Baena. El número 23 no pudo atrapar ni despejar un balón que tocó con sus manos y que acabó en el fondo de la red.

El primer tiempo acabó y el portero ya no salió para disputar los segundos 45 minutos. "Muslera decidió él salir en el entretiempo", explicó Marcelo Bielsa luego de la eliminación de Uruguay.

Su lugar fue ocupado por Sergio Rochet, titular de la Celeste en la anterior Copa del Mundo y dueño del arco en la mayoría de los encuentros de las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2026.

De hecho, el jugador del Internacional brasileño atajó en 14 de los 18 encuentros, mientras que en los cuatro restantes fue Santiago Mele quien jugó desde el inicio. Entre los dos recibieron doce goles.

Muslera, quien nunca había sido convocado por Bielsa, se había despedido de la selección nacional.

¿Por qué Muslera fue sustituido en el primer tiempo del Uruguay vs. España?

La decisión de Bielsa refleja una vez más el carácter exigente del técnico argentino.

Retiro y regreso a la "Celeste"

"Una vida en el arco celeste. Fernando Muslera comunicó su retiro de la Selección Uruguaya después de 133 partidos, cuatro Mundiales disputados y la obtención de la Copa América de 2011", anunció en sus redes sociales la Asociación Uruguaya de Futbol el 25 de abril de 2024.

Sin embargo, a comienzos de este año, Bielsa presentó la lista de convocados para jugar dos amistosos ante Argelia e Inglaterra y decidió incluir a portero.

Muslera fue titular en uno de estos encuentros y el seleccionador decidió mantenerlo en la portería durante la Copa del Mundo.

Este viernes, tras jugar los dos primeros partidos, el guardameta pidió ser reemplazado en el entretiempo del tercero y poco después se disculpó con su país por lo ocurrido.

Uruguay cayó ante España y con solamente dos puntos sumados le dijo adiós a la Copa del Mundo en primera fase, convirtiéndose de esa forma en el único equipo sudamericano que no pudo avanzar a los dieciseisavos de final.

España elimina a Uruguay por error de Fernando Muslera

Tras un escándalo mundial entre técnico y jugadores, hoy, la “Celeste” abandona el Mundial 2026 por la puerta trasera.

*Información EFE.

Etiquetas
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