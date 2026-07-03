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Así reaccionó el niño venezolano al mensaje que le envió Cristiano Ronaldo

por Oliver Paniagua
Cristiano Ronaldo es una de las grandes leyendas de los Mundiales de la FIFA
Cristiano Ronaldo es una de las grandes leyendas de los Mundiales de la FIFA / FOTO: FIFA

Entre lágrimas, niño venezolano recibe inesperado mensaje de Cristiano Ronaldo

La emoción fue imposible de contener. Andrés Mieles, el niño venezolano de 12 años que se recupera en un hospital tras sobrevivir al sismo de La Guaira, rompió en llanto al recibir un inesperado mensaje de Cristiano Ronaldo.

El pequeño permanecía recostado en una camilla del Hospital Miguel Pérez Carreño, en Caracas, cuando el creador de contenido Armando Poyo llegó con una sorpresa. Con un teléfono en la mano, reprodujo un video enviado por el astro portugués. En cuanto escuchó la voz de su ídolo, Andrés abrió los ojos con asombro, se le llenaron de lágrimas y quedó completamente sin palabras.

El emotivo momento quedó grabado en video y rápidamente comenzó a viralizarse en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron la reacción del menor.

En el mensaje, Cristiano Ronaldo le dedicó unas palabras de ánimo y le hizo una invitación muy especial.

Hola Andrés, ¿cómo estás? Sé que eres súper fan. Cuando te pongas bueno, quiero invitarte a un partido mío para disfrutar. Me encantaría conocerte. Un abrazo, amigo", expresó el delantero.

El niño recibirá una camiseta del Al-Nassr autografiada por Cristiano Ronaldo

La sorpresa fue posible gracias a Jordi de la Cruz, coordinador general del Campus Experience de la Fundación Real Madrid, quien conoció la historia de Andrés a través de redes sociales y ayudó a gestionar el contacto con el futbolista portugués.

Además del saludo, Jordi anunció que el niño recibirá una camiseta del Al-Nassr autografiada por Cristiano Ronaldo. Aunque explicó que el regalo tardará algunos días en llegar por cuestiones logísticas, Armando Poyo se comprometió a entregársela personalmente.

Andrés Mieles se convirtió en símbolo de esperanza tras sobrevivir al doble terremoto registrado el pasado 24 de junio. Durante su recuperación, encontró en su álbum del Mundial 2026 una motivación para seguir adelante.

El conmovedor gesto de Cristiano Ronaldo con Andrés, el niño venezolano que lo perdió todo

El capitán de Portugal respondió a la historia de Andrés Mieles, quien sobrevivió al terremoto en Venezuela tras perder a su familia y una pierna. Ahora, el pequeño tendrá la oportunidad de conocer a su ídolo.

Su historia conmovió a miles de personas, quienes organizaron una campaña para conseguirle la estampita de Cristiano Ronaldo que tanto deseaba. La iniciativa terminó superando todas las expectativas: además de completar su colección, el niño recibió un mensaje personal de su máximo ídolo y la promesa de conocerlo cuando logre recuperarse por completo.

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