Sancionarán a aficionada mexicana por lanzar cerveza a rivales

Conoce qué castigo recibirá la aficionada al “Tri”, que se hizo viral durante los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

De acuerdo a reportes con medios digitales mexicanos, la mujer que se hizo viral en redes sociales al lanzar cerveza por la espalda a hinchas ecuatorianos, será sancionada por autoridades competentes, y una de las medidas sería la prohibición de ingresar a los escenarios deportivos donde se disputen duelo de la Copa del Mundo de la FIFA y otros eventos deportivos en México.

El video ocurrido durante el duelo de dieciseisavos de final entre México y Ecuador que se jugó el martes pasado en el estadio Ciudad de México, tuvo varios incidentes en donde los protagonistas fueron hinchas locales.

Uno de ellos fue el lanzamiento de un vaso con cerveza que hizo una aficionada mexicana a la espalda de un hincha ecuatoriano, quien tras el suceso regresó a increpar a la mujer, quien inmediatamente se refugió entre el público azteca.

Ante esa acción, y la viralización del video, en redes sociales comenzó una campaña para identificar a la agresora.

Pero este viernes 3 de julio salen nuevos detalles del caso. El medio de noticias Corte Informativo detalló lo siguiente: "Las autoridades sancionarán a la aficionada mexicana que agredió a dos seguidores ecuatorianos al lanzarles una bebida antes del encuentro entre México y Ecuador. Como parte de la medida, también se le impedirá asistir a próximos eventos deportivos en territorio mexicano".

VIDEO. Aficionada de México lanza cerveza a seguidores de Ecuador y desata indignación en redes Las imágenes fueron captadas durante el partido entre México y Ecuador por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y generaron críticas por el comportamiento de la aficionada.

¿Qué dice el Código Penal de México?

¿Lanzarle una bebida a otra persona puede tener consecuencias legales? Tras el partido entre México y Ecuador, un video de una aficionada arrojando una bebida a un seguidor ecuatoriano se volvió viral.

Aunque para algunos parezca una broma, la ley contempla posibles responsabilidades dependiendo de lo ocurrido.

De acuerdo con el Código Penal para la Ciudad de México, si una persona arroja intencionalmente una bebida y con ello provoca una lesión o una afectación a la salud de otra, la conducta podría configurar el delito de lesiones.

La sanción dependerá de la gravedad del daño y de las circunstancias del caso.

Eso sí, lanzar una bebida no constituye automáticamente un delito.

Las autoridades deben analizar factores como la intención, la forma en que ocurrieron los hechos y si realmente existió una lesión en términos jurídicos.

"En otras palabras, celebrar un triunfo deportivo no exime del cumplimiento de la ley. Si una acción afecta la integridad o los derechos de otra persona, podría generar consecuencias legales", explica El Mundo del Derecho en su perfil de Facebook.

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