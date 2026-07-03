¡Hasta el secretario de Estado de Estados Unidos habló de la roja a Balogun!

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, fue consultado sobre la expulsión de Folarin Balogun y aseguró que la decisión arbitral perjudicó a la selección norteamericana.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, se pronunció sobre la polémica tarjeta roja mostrada a Folarin Balogun durante el juego contra Bosnia y Herzegovina durante los dieciseisavos de final del Mundial 2026 y aseguró que la selección estadounidense fue perjudicada por la decisión arbitral.

Al ser consultado por el rendimiento del equipo tras su último partido, Rubio respondió de forma breve pero contundente, respaldando al conjunto dirigido por Mauricio Pochettino, aunque centrando su crítica en la expulsión.

"Estuvo genial. Los perjudicaron con esa tarjeta roja. Debería haber un proceso de apelación para eso. Probablemente ya sea demasiado tarde para eso", expresó el funcionario ante los medios.

La acción se produjo tras una revisión del VAR, en la que el árbitro determinó mostrar la tarjeta roja directa al delantero estadounidense en un momento clave del encuentro, lo que terminó condicionando el desarrollo del partido.

La decisión ha generado debate en el entorno del torneo, ya que Estados Unidos perdió a una de sus piezas ofensivas en una fase determinante del campeonato, lo que complica su planificación para los próximos compromisos.

Estados Unidos celebra boleto a octavos de final del Mundial 2026 - EFE

Ahora, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino afrontará los octavos de final del Mundial 2026 frente a Bélgica, el lunes 6 de julio en el Lumen Field de Seattle. El encuentro está programado para las 20 horas del Este de Estados Unidos, lo que corresponde a las 18 horas en Guatemala.

Las declaraciones de Rubio han añadido un componente político a la controversia, en medio de un Mundial donde el uso del VAR sigue siendo objeto de discusión por decisiones arbitrales en partidos de alta exigencia.

Estados Unidos deberá afrontar ese compromiso sin Balogun, mientras crece el debate sobre la consistencia de los criterios arbitrales en el torneo.

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