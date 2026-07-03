 Aguirre Molesto por Cambio de Horario México-Inglaterra
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¡Explota el “Vasco”! Aguirre está molesto por el cambio de horario del México vs Inglaterra

por Amilcar Avila
Javier Aguirre, técnico de la selección de México durante un entrenamiento en el Mundial 2026., EFE
Javier Aguirre, técnico de la selección de México durante un entrenamiento en el Mundial 2026. / FOTO: EFE

El técnico de la selección de México expresó su incomodidad por no haber sido consultado sobre la modificación del partido de octavos de final, que pasaría a jugarse al mediodía por riesgo de tormenta eléctrica.

Javier "Vasco" Aguirre, seleccionador de México, mostró este viernes su molestia ante la posibilidad de que el partido de octavos de final frente a Inglaterra sufra un cambio de horario de última hora, situación que alteraría por completo la planificación del equipo.

El encuentro, programado originalmente para disputarse a las 18 horas en el Estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, podría adelantarse al mediodía debido a la amenaza de tormenta eléctrica en la capital mexicana. Sin embargo, la decisión aún no ha sido confirmada oficialmente por la FIFA.

"Estoy muy molesto. Me cae como una patada en el estómago, porque ahora hay que cambiar todo el plan y el trabajo", expresó Aguirre, quien cuestionó que no se haya tomado en cuenta su opinión en un ajuste de tal magnitud.

El estratega mexicano explicó que una modificación de este tipo afecta directamente la logística del equipo y del cuerpo técnico. "Te estás tragando seis horas que tienes programadas. No me gusta nada, aunque evidentemente acataremos lo que diga la FIFA", añadió Aguirre.

Aguirre insistió en que el horario original era ideal para el funcionamiento del plantel. "A las 18:00 horas estaba perfecto, ahí hemos rendido muy bien. Era un horario que me encantaba", señaló, subrayando también la importancia de la preparación física, la alimentación y la rutina previa al encuentro.

El técnico cerró su intervención dejando claro su descontento por la falta de comunicación previa: "No me piden mi opinión y ni modo, a tragar ajo y agua. La comida, la siesta, la fisioterapia, todo; parece una tontería, pero no lo es. Hoy están trabajando 60 personas para que 26 jugadores salgan el domingo a ganar el partido".

Por último, Aguirre insistió en que no se trata de un detalle menor, sino de un cambio que impacta directamente en la preparación integral del equipo de cara a uno de los partidos más importantes del torneo. Con información de EFE

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