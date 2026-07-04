¿Qué dijo Ancelotti sobre el partido entre Cabo Verde y Argentina?

El técnico de Brasil destacó el rendimiento del combinado africano tras la ajustada clasificación de Argentina a octavos de final del Mundial 2026.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, valoró este sábado la sufrida clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde, y aprovechó para felicitar al conjunto africano por el nivel mostrado ante la vigente campeona del mundo.

"¿Quién hubiera dicho que Argentina sufriría ante Cabo Verde? Sufrió porque el futbol moderno es así", señaló Ancelotti, técnico de la Canarinha, durante la conferencia de prensa, en la previa del duelo en el que Brasil disputará ante Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ancelotti subrayó que el balompié actual exige máxima competitividad en cada partido, ya que todos los equipos están "muy bien preparados", y puso como ejemplo el encuentro entre Argentina y Cabo Verde en dieciseisavos de final. El conjunto de Lionel Messi se impuso por 3-2 en una prórroga de infarto.

"No se trata de un fallo de Argentina, es una felicitación para Cabo Verde, para sus jugadores y para su entrenador por jugar un partido tan bonito", añadió Ancelotti, con pasado en clubes como el Real Madrid, París Saint-Germain y Bayern de Múnich.

En paralelo, Brasil buscará este domingo su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 ante Noruega, en un duelo que tendrá como protagonista a Erling Haaland en el MetLife Stadium de Nueva York. En caso de victoria, la pentacampeona del mundo se medirá en la siguiente ronda con México o Inglaterra.

Por su parte, Argentina enfrentará en octavos a Egipto y, de avanzar, se cruzaría en cuartos de final con el ganador del duelo entre Colombia y Suiza.

Brasil y Argentina avanzan por el mismo sector del cuadro, lo que abre la posibilidad de un choque entre ambas selecciones únicamente en unas eventuales semifinales del torneo.

Con información de EFE

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