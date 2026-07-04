 Ancelotti felicita a Cabo Verde por partido contra Argentina
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Brazil Brazil Norway Norway --
5 julio / 14:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
After ET
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Finalizado
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Mexico MEX
05/07 18:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Qué dijo Ancelotti sobre el partido entre Cabo Verde y Argentina?

por Amilcar Avila
El técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, felicitó a Cabo Verde tras su extraordinario partido ante Argentina., EFE
El técnico de Brasil, Carlo Ancelotti, felicitó a Cabo Verde tras su extraordinario partido ante Argentina. / FOTO: EFE

El técnico de Brasil destacó el rendimiento del combinado africano tras la ajustada clasificación de Argentina a octavos de final del Mundial 2026.

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, valoró este sábado la sufrida clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 frente a Cabo Verde, y aprovechó para felicitar al conjunto africano por el nivel mostrado ante la vigente campeona del mundo.

"¿Quién hubiera dicho que Argentina sufriría ante Cabo Verde? Sufrió porque el futbol moderno es así", señaló Ancelotti, técnico de la Canarinha, durante la conferencia de prensa, en la previa del duelo en el que Brasil disputará ante Noruega en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Ancelotti subrayó que el balompié actual exige máxima competitividad en cada partido, ya que todos los equipos están "muy bien preparados", y puso como ejemplo el encuentro entre Argentina y Cabo Verde en dieciseisavos de final. El conjunto de Lionel Messi se impuso por 3-2 en una prórroga de infarto.

"No se trata de un fallo de Argentina, es una felicitación para Cabo Verde, para sus jugadores y para su entrenador por jugar un partido tan bonito", añadió Ancelotti, con pasado en clubes como el Real Madrid, París Saint-Germain y Bayern de Múnich.

En paralelo, Brasil buscará este domingo su clasificación a los cuartos de final del Mundial 2026 ante Noruega, en un duelo que tendrá como protagonista a Erling Haaland en el MetLife Stadium de Nueva York. En caso de victoria, la pentacampeona del mundo se medirá en la siguiente ronda con México o Inglaterra.

Por su parte, Argentina enfrentará en octavos a Egipto y, de avanzar, se cruzaría en cuartos de final con el ganador del duelo entre Colombia y Suiza.

Brasil y Argentina avanzan por el mismo sector del cuadro, lo que abre la posibilidad de un choque entre ambas selecciones únicamente en unas eventuales semifinales del torneo.

Con información de EFE

Etiquetas
ArgentinaBrasilFútbolAncelottiCabo VerdeMundial 2026Destacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver