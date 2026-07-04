 Comienzan los Octavos de Final del Mundial 2026
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Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
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30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
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Mexico MEX
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Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
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Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
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Morocco MOR
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Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Brazil BRA
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Del talento de Mbappé al sueño de Davies: así arrancan hoy los octavos del Mundial 2026

por Amilcar Avila
Mbappé supera a Klose y amenaza el récord de Messi., EFE.
Mbappé supera a Klose y amenaza el récord de Messi. / FOTO: EFE.

Canadá y Marruecos abrirán este sábado la ronda de los 16 mejores, mientras que Francia buscará confirmar su favoritismo ante la sorprendente Paraguay en una jornada cargada de figuras y emociones.

El Mundial 2026 deja atrás las sorpresas de los dieciseisavos de final y este sábado 4 de julio comienza una nueva etapa: los octavos de final. A partir de ahora, cada partido será una auténtica final, ya que cualquier error significará el adiós al sueño mundialista.

La jornada inaugural de esta ronda arrancará con el duelo entre Canadá, liderada por Alphonso Davies, y Marruecos, con Achraf Hakimi como una de sus máximas referencias, dos selecciones que han sido protagonistas de algunas de las mayores sorpresas del Mundial 2026. 

Los canadienses eliminaron a Sudáfrica para convertirse en el primer clasificado a los octavos, mientras que los africanos dejaron en el camino a Países Bajos tras una dramática definición por penales, confirmando que son uno de los equipos revelación de la Copa del Mundo.

Más tarde llegará uno de los encuentros más atractivos del día. Francia, una de las grandes favoritas de ganar el Mundial 2026, buscará imponer su jerarquía frente a una Paraguay que dio el golpe al eliminar a Alemania desde los once pasos.

Los dirigidos por Didier Deschamps llegan impulsados por el gran momento de Kylian Mbappé, mientras que la Albirroja confía en repetir la solidez defensiva que la ha llevado hasta esta instancia.

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Mbappé de la Selección de Francia - Redes sociales

El inicio de los octavos también marcará el camino para los otros gigantes que entrarán en acción mañana, domingo 5 de julio. Brasil enfrentará a Noruega, mientras que México chocará con Inglaterra.

Con el título cada vez más cerca y el margen de error reducido a cero, el Mundial 2026 entra en la etapa que suele regalar los partidos más memorables. Desde este sábado, solo quedarán ocho selecciones en carrera por levantar el trofeo más codiciado del futbol mundial.

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