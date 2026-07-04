El emotivo homenaje que Duolingo dedicó a Vozinha que emocionó a los aficionados de Cabo Verde

Un sencillo gesto de Duolingo fue suficiente para emocionar a miles de aficionados de Cabo Verde, quienes aplaudieron el reconocimiento al histórico arquero.

Sin lugar a duda el nombre de Vozinha sigue dando de qué hablar en el Mundial 2026, pese a su eliminación. Esta vez no fue por una espectacular atajada dentro del campo, sino por un emotivo homenaje realizado por Duolingo, que rápidamente se volvió viral entre los seguidores de la selección de Cabo Verde.

La popular plataforma para aprender idiomas sorprendió a sus usuarios al incluir en su sección "Palabra nueva" una curiosa pregunta: "¿Qué significa Vozinha?". Como opciones de respuesta aparecían "abuelita" y "héroe", en un claro guiño al arquero caboverdiano, quien se ganó el respeto de millones de aficionados por su extraordinaria actuación durante el torneo.

Vozinha - Vozinha

La publicación fue ampliamente compartida y celebrada por los seguidores de Cabo Verde, quienes destacaron que el guardameta ya es considerado un verdadero héroe nacional. Aunque "vozinha" significa literalmente "abuelita" en portugués, Duolingo aprovechó el doble sentido para rendir tributo al veterano portero.

Cabe destacar que, el desempeño del portero en el Mundial 2026 ha trascendido el ámbito deportivo y lo ha convertido en uno de los personajes más queridos de la competición. Sin lugar a duda, la participación de Cabo Verde en el Mundial 2026 ya es considerada histórica.

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En su primera aparición en una fase de eliminación directa, la selección africana sorprendió al mundo con un fútbol competitivo, eliminó a rivales de mayor tradición y llegó hasta los dieciseisavos de final, donde ofreció una dura batalla frente a Argentina. El conjunto sudamericano terminó imponiéndose por un emocionante 3-2, pero el esfuerzo del equipo caboverdiano fue reconocido incluso por sus adversarios.

El gesto de Messi con los jugadores de Cabo Verde al final del partido que todos aplauden Tras un intenso partido ante Cabo Verde, Lionel Messi protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.

Gran parte de ese éxito tuvo como protagonista a Vozinha. A sus 40 años, el experimentado guardameta fue figura en varios encuentros gracias a sus espectaculares intervenciones, reflejos y liderazgo dentro del terreno de juego. Sus actuaciones lo convirtieron en uno de los arqueros más comentados del campeonato y le permitieron sumar millones de nuevos seguidores en redes sociales, consolidándose como un fenómeno viral.

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