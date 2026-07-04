El gesto de Messi con los jugadores de Cabo Verde al final del partido que todos aplauden

Tras un intenso partido ante Cabo Verde, Lionel Messi protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.

La clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una de las postales más emotivas del torneo. Luego de vencer 3-2 a Cabo Verde en un dramático encuentro que se definió en tiempo extra, Lionel Messi tuvo un gesto de respeto y humildad con los jugadores del conjunto africano que conquistó a millones de aficionados alrededor del mundo.

El duelo disputado en el Hard Rock Stadium de Miami fue mucho más complicado de lo esperado para la vigente campeona del mundo. Cabo Verde, una de las grandes revelaciones del campeonato, llevó al límite al equipo dirigido por Lionel Scaloni y estuvo muy cerca de dar la sorpresa. Finalmente, un tanto en la prórroga selló la clasificación argentina.

@djnapo_noticias Messi se tomó su tiempo para tomarse fotos con los jugadores de Cabo Verde 🔟😅 ♬ sonido original - NapoNoticias

Mientras abandonaba la zona mixta tras atender a los medios de comunicación, Messi fue interceptado por varios futbolistas caboverdianos, quienes esperaron pacientemente para pedirle una fotografía en algunos casos, intercambiar camisetas con el astro argentino. Lejos de apresurarse para reunirse con sus compañeros, el capitán albiceleste se detuvo con una sonrisa, saludó a cada uno y accedió a todas las solicitudes.

Las imágenes mostraron a los jugadores de Cabo Verde felices por compartir unos segundos con el considerado por muchos como el mejor futbolista de la historia. El respeto mutuo quedó reflejado en cada fotografía y abrazo, dejando una escena que rápidamente se viralizó en redes sociales.

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Con su característico sentido del humor, Messi comentó después que durante el partido recibió varias entradas fuertes por parte de sus rivales, pero aclaró que todo quedó dentro del terreno de juego. "Me pidieron la camiseta, todo. Adentro de la cancha me daban patadas, pero después siempre bien", expresó entre risas, resaltando el espíritu deportivo que predominó una vez terminado el compromiso.

¡Locura total! Vozinha ya es el arquero más seguido del mundo Lo que comenzó como una actuación inolvidable bajo los tres palos terminó convirtiéndose en un fenómeno global.

El argentino llegó a 20 goles en mundiales, además de mantenerse como uno de los máximos protagonistas de la presente edición del torneo, donde ya suma siete anotaciones.

Por su parte, la selección de Cabo Verde se despidió del Mundial 2026 con la frente en alto.

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