 Vozinha: El Arquero Más Seguido del Mundo
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Universo Futbol

¡Locura total! Vozinha ya es el arquero más seguido del mundo

por Monica Avila
Vozinha Cabo Verde, Foto EFE
Vozinha Cabo Verde / FOTO: Foto EFE

Lo que comenzó como una actuación inolvidable bajo los tres palos terminó convirtiéndose en un fenómeno global.

El nombre de Vozinha dejó de ser conocido únicamente entre los aficionados de Cabo Verde para convertirse en una auténtica sensación mundial.  El veterano guardameta, cuyo nombre real es Josimar José Évora Dias, alcanzó los casi 23 millones de seguidores en Instagram.

Se trata de una cifra que lo coloca como el arquero con más seguidores del mundo, superando incluso a porteros que llevan años en la élite del fútbol internacional. El espectacular crecimiento del arquero de Cabo Verde comenzó durante la justa futbolera de 2026.

Antes del torneo, Vozinha contaba con cerca de 50 mil seguidores, pero sus memorables actuaciones, especialmente el empate sin goles frente a España, donde realizó siete atajadas decisivas, hicieron que millones de personas comenzaran a seguirlo. Cabe destacar que, la historia del arquero de 40 años cautivó al mundo por mucho más que sus reflejos.

Su humildad, su liderazgo como capitán de Cabo Verde y su emotiva relación con los aficionados lo convirtieron en uno de los personajes más queridos del torneo.  Incluso, tras varios partidos, dedicó tiempo para firmar autógrafos y tomarse fotografías con cientos de seguidores, un gesto que incrementó todavía más su popularidad.

Más de Vozinha

El crecimiento de su comunidad digital ha sido tan impresionante que especialistas en marketing deportivo consideran su caso como uno de los fenómenos virales más grandes registrados en una competición de fútbol.  En apenas unas semanas pasó de ser un jugador poco conocido fuera de África a convertirse en una figura seguida por millones alrededor del planeta.

Aunque Cabo Verde quedó eliminado tras caer 3-2 ante Argentina en un emocionante partido que se definió en tiempos extra, la selección africana abandonó el torneo con la frente en alto y dejando una huella imborrable.

¡No tenía que hacerlo, pero aun así lo hizo! El gesto del portero de Cabo Verde que robó aplausos

Cuando el partido terminó, todos esperaban que se marchara al vestuario. Sin embargo, el veterano arquero decidió regalar uno de los momentos más emotivos.

Vozinha volvió a ser una de las figuras del encuentro gracias a varias intervenciones que evitaron una derrota más amplia frente al vigente campeón. Tras la eliminación, el propio arquero aseguró sentirse orgulloso de haber ayudado a que el mundo conociera a Cabo Verde.

"Ahora todo el mundo sabe dónde está Cabo Verde", expresó emocionado, reflejando el impacto que tuvo la histórica participación de su selección.

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