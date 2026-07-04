El Gobierno de Cabo Verde arropa a sus héroes tras un histórico torneo

Lejos de lamentar la derrota, el Gobierno de Cabo Verde exaltó el coraje y la entrega de su selección con un mensaje que emocionó a todo un país.
El Gobierno de Cabo Verde expresó este sábado su orgullo por la actuación de la selección nacional de fútbol, pese a la ajustada derrota por 3-2 frente a Argentina en los dieciseisavos de final de la máxima competición internacional de selecciones. Las autoridades destacaron el compromiso, el talento y la entrega de los llamados Tiburones Azules, quienes dejaron una grata impresión durante su histórica participación en el certamen.
Cabo Verde se ganó el respeto del mundo del futbol
El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, compartió un mensaje de reconocimiento a través de Facebook, donde elogió el desempeño del equipo y el impacto que generó en el escenario internacional. "¡Orgullo por la grandeza del alma, el talento y la valentía de nuestros Tiburones Azules!", escribió el mandatario. Asimismo, aseguró que el conjunto nacional mostró "el camino hacia el futuro" y que logró poner el nombre del país en la "boca del mundo".
Por su parte, el primer ministro, Francisco Carvalho, también dedicó palabras de admiración a los futbolistas mediante la misma red social. El jefe de Gobierno calificó a los integrantes de la selección como "GIGANTES" y afirmó que representan un "ejemplo de determinación" para el mundo. Sobre el terreno de juego, el guardameta Vozinha fue una de las figuras más destacadas del encuentro gracias a sus intervenciones, mientras que Sidny Lopes Cabral firmó uno de los goles más espectaculares del torneo con un potente remate a la escuadra.
Tras la eliminación, Vozinha publicó una imagen en su cuenta de X en la que aparece envuelto con la bandera de Cabo Verde, acompañada de los mensajes "Gracias" y "Vamos juntos".
La selección caboverdiana cerró así una participación histórica en la principal cita del fútbol internacional, donde disputó por primera vez una fase final y logró avanzar hasta los dieciseisavos de final después de completar una sobresaliente fase de grupos sin conocer la derrota, con empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudí.