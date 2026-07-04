El Gobierno de Cabo Verde arropa a sus héroes tras un histórico torneo

Lejos de lamentar la derrota, el Gobierno de Cabo Verde exaltó el coraje y la entrega de su selección con un mensaje que emocionó a todo un país.

El Gobierno de Cabo Verde expresó este sábado su orgullo por la actuación de la selección nacional de fútbol, pese a la ajustada derrota por 3-2 frente a Argentina en los dieciseisavos de final de la máxima competición internacional de selecciones. Las autoridades destacaron el compromiso, el talento y la entrega de los llamados Tiburones Azules, quienes dejaron una grata impresión durante su histórica participación en el certamen.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Cabo Verde se ganó el respeto del mundo del futbol

El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, compartió un mensaje de reconocimiento a través de Facebook, donde elogió el desempeño del equipo y el impacto que generó en el escenario internacional. "¡Orgullo por la grandeza del alma, el talento y la valentía de nuestros Tiburones Azules!", escribió el mandatario. Asimismo, aseguró que el conjunto nacional mostró "el camino hacia el futuro" y que logró poner el nombre del país en la "boca del mundo".

Por su parte, el primer ministro, Francisco Carvalho, también dedicó palabras de admiración a los futbolistas mediante la misma red social. El jefe de Gobierno calificó a los integrantes de la selección como "GIGANTES" y afirmó que representan un "ejemplo de determinación" para el mundo. Sobre el terreno de juego, el guardameta Vozinha fue una de las figuras más destacadas del encuentro gracias a sus intervenciones, mientras que Sidny Lopes Cabral firmó uno de los goles más espectaculares del torneo con un potente remate a la escuadra.

Tras la eliminación, Vozinha publicó una imagen en su cuenta de X en la que aparece envuelto con la bandera de Cabo Verde, acompañada de los mensajes "Gracias" y "Vamos juntos".

La selección caboverdiana cerró así una participación histórica en la principal cita del fútbol internacional, donde disputó por primera vez una fase final y logró avanzar hasta los dieciseisavos de final después de completar una sobresaliente fase de grupos sin conocer la derrota, con empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudí.

Etiquetas