 El Gobierno de Cabo Verde arropa a sus héroes
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
00 Canada Canada Morocco Morocco 00
44:00

Calendario por fase

South Africa SAO
28/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Brazil BRA
29/06 11:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Germany GER
29/06 14:30 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Netherlands NET
29/06 19:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Ivory Coast ICV
30/06 11:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
30/06 15:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Mexico MEX
30/06 19:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
England ENG
01/07 10:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Belgium BEL
01/07 14:00 HS
Senegal SEN
After ET
USA USA
01/07 18:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Spain SPA
02/07 13:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Portugal POR
02/07 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Switzerland SWI
02/07 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Australia AUS
03/07 12:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Argentina ARG
03/07 16:00 HS
Cape Verde CVA
After ET
Colombia COL
03/07 19:30 HS
Ghana GHA
Finalizado
Canada CAN
04/07 11:00 HS
Morocco MOR
42
Paraguay PAR
04/07 15:00 HS
France FRA
Brazil BRA
05/07 14:00 HS
Norway NOR
Mexico MEX
05/07 18:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El Gobierno de Cabo Verde arropa a sus héroes tras un histórico torneo

por Christoper Chang
Cabo Verde fue eliminada del Mundial 2026 ante Argentina - EFE
Cabo Verde fue eliminada del Mundial 2026 ante Argentina / FOTO: Agencia EFE

Lejos de lamentar la derrota, el Gobierno de Cabo Verde exaltó el coraje y la entrega de su selección con un mensaje que emocionó a todo un país.

El Gobierno de Cabo Verde expresó este sábado su orgullo por la actuación de la selección nacional de fútbol, pese a la ajustada derrota por 3-2 frente a Argentina en los dieciseisavos de final de la máxima competición internacional de selecciones. Las autoridades destacaron el compromiso, el talento y la entrega de los llamados Tiburones Azules, quienes dejaron una grata impresión durante su histórica participación en el certamen.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

Cabo Verde se ganó el respeto del mundo del futbol

El presidente de Cabo Verde, José Maria Neves, compartió un mensaje de reconocimiento a través de Facebook, donde elogió el desempeño del equipo y el impacto que generó en el escenario internacional. "¡Orgullo por la grandeza del alma, el talento y la valentía de nuestros Tiburones Azules!", escribió el mandatario. Asimismo, aseguró que el conjunto nacional mostró "el camino hacia el futuro" y que logró poner el nombre del país en la "boca del mundo".

Por su parte, el primer ministro, Francisco Carvalho, también dedicó palabras de admiración a los futbolistas mediante la misma red social. El jefe de Gobierno calificó a los integrantes de la selección como "GIGANTES" y afirmó que representan un "ejemplo de determinación" para el mundo. Sobre el terreno de juego, el guardameta Vozinha fue una de las figuras más destacadas del encuentro gracias a sus intervenciones, mientras que Sidny Lopes Cabral firmó uno de los goles más espectaculares del torneo con un potente remate a la escuadra.

Tras la eliminación, Vozinha publicó una imagen en su cuenta de X en la que aparece envuelto con la bandera de Cabo Verde, acompañada de los mensajes "Gracias" y "Vamos juntos".

La selección caboverdiana cerró así una participación histórica en la principal cita del fútbol internacional, donde disputó por primera vez una fase final y logró avanzar hasta los dieciseisavos de final después de completar una sobresaliente fase de grupos sin conocer la derrota, con empates frente a España, Uruguay y Arabia Saudí.

Etiquetas
Selección NacionalCabo VerdeDestacadasTiburones Azulestorneo históricoorgullo nacional

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver