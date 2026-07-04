¿En qué equipo jugará Vozinha tras su histórica actuación en el Mundial 2026?

El futuro de Vozinha da de qué hablar tras el Mundial 2026.

El guardameta Josimar José Évora Dias, conocido en el mundo del fútbol como "Vozinha", se ha convertido en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026 tras su destacada actuación con la selección de Cabo Verde, que sorprendió a propios y extraños con su rendimiento en la competición.

El portero de 40 años fue clave en la histórica campaña de su selección, que logró empatar 0-0 ante España, 2-2 frente a Uruguay y 0-0 contra Arabia Saudita, además de protagonizar un emocionante encuentro en el que cayó 3-2 ante Argentina en tiempo reglamentario, mostrando resistencia hasta el último minuto.

Su actuación no solo llamó la atención dentro del terreno de juego, sino también fuera de él, ya que tras el empate sin goles ante España, su popularidad en redes sociales explotó, superando los 20 millones de seguidores en Instagram y convirtiéndose en una figura viral del torneo.

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¿Cuál es el futuro de Vozinha?

Sin embargo, tras la eliminación de Cabo Verde, una de las principales incógnitas entre los aficionados es cuál será el futuro del experimentado arquero, especialmente considerando su situación contractual.

Vozinha no contaba con equipo al inicio del Mundial, y su último club fue el Chaves de la segunda división de Portugal, con el que finalizó contrato el 1 de julio de 2025. Hasta el momento, el guardameta no ha confirmado si continuará su carrera profesional ni ha anunciado negociaciones con algún club. Aunque ahora lo vinculan con el Avaí y Atlético-GO, de la Série B do Brasileirão.

El impacto de su participación en el torneo ha abierto la puerta a múltiples especulaciones sobre un posible fichaje en ligas de mayor nivel, impulsado por su gran visibilidad internacional tras el Mundial.

Por ahora, el futuro de Vozinha permanece como una incógnita, mientras el arquero caboverdiano disfruta del reconocimiento global ganado en una de las mejores actuaciones individuales de la Copa del Mundo 2026.

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