 Klopp listo para dirigir a la selección de Alemania
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Klopp abre la puerta a la selección de Alemania: “Estoy preparado”

por Amilcar Avila
Klopp durante unos de los partidos del Mundial 2026., EFE
Klopp durante unos de los partidos del Mundial 2026. / FOTO: EFE

El exentrenador del Liverpool aseguró que recuperó las energías para asumir un nuevo reto y admitió que ya hubo acercamientos con la Federación Alemana tras el fracaso en el Mundial 2026.

Jürgen Klopp dejó de alimentar los rumores con silencios y habló claro sobre su posible llegada al banquillo de Alemania. El técnico aseguró este sábado que está "preparado" para asumir el cargo de seleccionador, luego de la dimisión de Julian Nagelsmann tras la eliminación de la Mannschaft en el Mundial 2026.

En declaraciones a "Magenta TV", el exentrenador del Liverpool explicó que el descanso que tomó después de cerrar su exitoso ciclo en Inglaterra le permitió recuperar las energías necesarias para volver a dirigir.

"Hace aproximadamente dos años dejé el Liverpool y dije que me faltaban las energías para asumir un nuevo desafío. Ahora me siento completamente recuperado y estoy preparado", afirmó.

Klopp confirmó que la Federación Alemana de Fútbol  ya lo ha contactado, aunque reconoció que su situación contractual con Red Bull complica cualquier movimiento inmediato. 

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Jürgen Klopp, presentado como nuevo director de futbol de Red Bull - EFE

El estratega recordó que apenas lleva 19 meses vinculado a la empresa y que cualquier negociación deberá contar con el visto bueno de Oliver Mintzlaff, uno de sus principales directivos.

Aun así, el entrenador se mostró optimista y aseguró que su jefe entiende la importancia del momento que atraviesa el fútbol alemán, por lo que existe disposición para dialogar si llega una oferta formal.

Más allá de su posible nombramiento, Klopp insistió en que el problema de Alemania no pasa únicamente por cambiar de entrenador. Considera que el país atraviesa un punto de inflexión y necesita una transformación profunda para volver a competir por los grandes títulos.

Las declaraciones llegan después del duro golpe sufrido por la selección de Alemania en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, donde fue eliminada en los dieciseisavos de final por Paraguay tras empatar 1-1 y caer 4-3 en la tanda de penales. 

Ese fracaso marcó el final de la etapa de Nagelsmann y abrió la puerta para que uno de los técnicos más prestigiosos del mundo pueda asumir el reto de reconstruir a la selección de Alemania. Con información de EFE

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