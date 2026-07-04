El libro que escribió Gustavo Alfaro y que hoy inspira el sueño de Paraguay en el Mundial 2026

El técnico argentino plasmó en “Cazadores de utopías imposibles la historia de la clasificación de Ecuador a Catar 2022” una filosofía de liderazgo que ahora impulsa a la Albirroja en los octavos de final.

Gustavo Alfaro no solo dirige desde el banquillo. El entrenador de Paraguay también encontró en la escritura una forma de compartir la filosofía que lo ha convertido en uno de los técnicos más admirados de Sudamérica.

En 2022 publicó "Cazadores de utopías imposibles: El camino de Ecuador a Catar 2022", un libro en el que relata el proceso que llevó a la selección ecuatoriana a clasificar a la Copa del Mundo y las enseñanzas que dejó ese recorrido.

La obra fue publicada en septiembre de 2022 y reúne 26 capítulos en los que Gustavo Alfaro repasa las Eliminatorias Sudamericanas, las dificultades que enfrentó con la Tri y la construcción de un grupo que terminó rompiendo los pronósticos para asegurar su boleto a Catar. Más que un libro de fútbol, el argentino lo define como una historia sobre liderazgo, resiliencia y trabajo en equipo.

Durante la presentación del libro, el estratega explicó que el proyecto nació tras conseguir la clasificación mundialista y que fue impulsado por su propia familia.

"La historia merecía ser contada por los jugadores", aseguró Gustavo Alfaro entonces, al destacar que el verdadero protagonismo pertenecía al grupo que hizo posible aquel logro con Ecuador.

Gustavo Alfaro presentó su libro en 2022. - Redes

Cuatro años después, esa misma filosofía parece haber encontrado un nuevo capítulo en Paraguay. Gustavo Alfaro llevó a la Albirroja de regreso a una Copa del Mundo tras 16 años de ausencia y ya firmó una de las grandes sorpresas del torneo al eliminar a Alemania en los dieciseisavos de final.

Su apodo de "Cazador de utopías" ha cobrado aún más fuerza gracias a una selección que sueña con seguir haciendo historia.

Ahora, el entrenador argentino buscará escribir otra página memorable cuando Paraguay enfrente a Francia en los octavos de final del Mundial 2026.

Si logra otro golpe, la historia que comenzó en las páginas de un libro tendrá un nuevo capítulo, esta vez con la Albirroja como protagonista.

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