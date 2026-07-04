¿Qué le pasó a Messi? “Leo” reveló un detalle que pasó desapercibido

Mientras atendía a la prensa internacional, el “10” argentino dio a conocer un incidente ocurrido ante Cabo Verde.

Luego de brindar quizá el mejor partido del Campeonato Mundial de Futbol de la FIFA 2026 entre Argentina y Cabo Verde, el cual terminó con la clasificación a octavos de final del Mundial a favor de los sudamericanos, Lionel Messi reveló un detalle que pasó desapercibido para la mayoría que tuvo la oportunidad de observar el juego, mismo que fue en el estadio Miami.

"Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, no por algo este equipo (Cabo Verde) no había perdido con España, contra Uruguay. Hicimos lo más difícil, que era encontrar el primer gol, y pensamos que a raíz de eso íbamos a encontrar nuestro juego y estar más tranquilo, y fue todo lo contrario. Por ahí, perdimos la pelota, nos metimos un poco atrás, no pudimos presionarlos bien. Ellos golpearon con su arma. Sabíamos que iba a ser difícil, esto es mata-mata y nadie te regala nada", analizó Messi tras el partido.

Posteriormente, a Messi se el consultó sobre el golpe que tenía en la frente, un chichón, a lo que respondió: "Me duele un poco, pero bien, la verdad que bien". Lionel recordó que el golpe fue al momento de caer y golpear su rosto en la rodilla de un rival.

Las imágenes de eso momento han circulado en las redes sociales y muestran lo fuerte que fue ese golpe, el cual terminó con un chichón en la frente del astro del futbol argentino, quien en la actualidad del Mundial 2026 es el goleador del campeonato (7 tantos) gracias a su anotación convertida ante los caboverdianos.

Así fue el chichón que se hizo Lionel Messi - @radiocentroec

Argentina a octavos de final

Un gol en propia puerta de Diney Borges tras un cabezazo de Cristian 'Cuti' Romero tras saque de esquina botado por Lionel Messi tumbó la resistencia de Cabo Verde y envió a Argentina a los octavos de final del Mundial 2026, tras una sufrida victoria por 3-2 en la prórroga en la que 'Vozinha' fue el mejor de los africanos.

El partido tuvo de todo. Un gol de Messi (su vigésimo en la historia de los Mundiales) tras un prodigioso control, el empate de Cabo Verde en la segunda mitad y tres goles en la prórroga, incluido el que seguramente sea el mejor tanto del torneo, que salió de las botas del caboverdiano Sidny Cabral.

Un papel más que digno para el conjunto africano, que rozó una nueva sorpresa y abandona su primer Mundial sin perder ningún encuentro en los 90 minutos, pese a jugar contra tres campeones del mundo.

Argentina se enfrentará en octavos de final a Egipto el próximo martes en Atlanta. Será una nueva oportunidad para que la 'Albiceleste' ponga a prueba su excelente racha contra equipos africanos, que asciende a ocho triunfos consecutivos en partidos oficiales.

El gesto de Messi con los jugadores de Cabo Verde al final del partido que todos aplauden Tras un intenso partido ante Cabo Verde, Lionel Messi protagonizó un momento que rápidamente se volvió viral.

*Información EFE.

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